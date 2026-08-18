В Калуге обновили список водоемов, в которых можно купаться
Обновленные данные 17 августа опубликовал Роспотребнадзор.
Вода соответствует санитарным нормам в следующих местах:
- река Песочня,
- с. Воскресенское, Ферзиковский р-н,
- д Андреевское, Андреевский карьер,
- Сероводородные озера,
- пруд в д. Нижняя Вырка.
- пруд в д. Верхняя Вырка,
- Рождественские пруды,
- Мостовский карьер (оз. Угорское),
- р. Ока, пляж в районе ГИБДД,
- р. Угра, отмель в районе автодороги Калуга – Воротынск.
А вот в Оке в других местах, Яченском водохранилище и в Резвани купаться не рекомендуется.
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