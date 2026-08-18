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Новость дня Общество

В Калуге обновили список водоемов, в которых можно купаться

Дмитрий Ивьев
18.08, 11:48
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Обновленные данные 17 августа опубликовал Роспотребнадзор.

Вода соответствует санитарным нормам в следующих местах:

  • река Песочня,
  • с. Воскресенское, Ферзиковский р-н,
  • д Андреевское, Андреевский карьер,
  • Сероводородные озера,
  • пруд в д. Нижняя Вырка.
  • пруд в д. Верхняя Вырка,
  • Рождественские пруды,
  • Мостовский карьер (оз. Угорское),
  • р. Ока, пляж в районе ГИБДД,
  • р. Угра, отмель в районе автодороги Калуга – Воротынск.

А вот в Оке в других местах, Яченском водохранилище и в Резвани купаться не рекомендуется.

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