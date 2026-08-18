В Калуге обновили список водоемов, в которых можно купаться

Обновленные данные 17 августа опубликовал Роспотребнадзор.

Вода соответствует санитарным нормам в следующих местах:

река Песочня,

с. Воскресенское, Ферзиковский р-н,

д Андреевское, Андреевский карьер,

Сероводородные озера,

пруд в д. Нижняя Вырка.

пруд в д. Верхняя Вырка,

Рождественские пруды,

Мостовский карьер (оз. Угорское),

р. Ока, пляж в районе ГИБДД,

р. Угра, отмель в районе автодороги Калуга – Воротынск.

А вот в Оке в других местах, Яченском водохранилище и в Резвани купаться не рекомендуется.