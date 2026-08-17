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Новость дня Общество

Ксения Горячева запускает в Калуге социальный проект «Ключевое слово» для защиты от сталкинга

17.08, 16:16
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В Калуге стартует новый социальный проект «Ключевое слово», направленный на защиту людей, столкнувшихся с уличным преследованием, неприятным вниманием или насилием. Инициатива призвана стать реальным инструментом помощи для тех, кто оказался в опасной ситуации здесь и сейчас.

Ранее партия «Новые люди» разработала закон о запрете сталкинга, который предполагает административную, а в случае повторного нарушения — уголовную ответственность. Однако, пока закон находится на стадии рассмотрения, жертвам преследования нужна оперативная защита. Проект «Ключевое слово» восполняет этот пробел, создавая сеть безопасных мест в городе.

Суть проекта заключается в том, чтобы объединить предпринимателей Калуги и области, готовых стать точкой безопасности. Любой человек, оказавшись в опасной ситуации, сможет обратиться за помощью в такие места, где ему не откажут и помогут.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Анастасия Бурляй, комментируя запуск проекта, отметила:

«Мы понимаем, что жертвам нужна защита не после принятия закона, а прямо сейчас. «Ключевое слово» это реальный шаг к тому, чтобы сделать наши улицы безопаснее».

Партия «Новые люди» продолжит развивать проект «Ключевое слово», привлекать новых партнёров и расширять сеть точек безопасности в Калуге и области, чтобы каждый житель чувствовал себя защищённым.

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