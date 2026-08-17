Из Калужской области выслали 27 мигрантов

Иностранцы покинули Россию в течение первых двух недель августа, сообщили в понедельник судебные приставы.

Девять человек улетели в Узбекистан, восемь - в Таджикистан, пять – в Туркменистан, по двое – в Армении и Кыргызстан, один - в Молдову.

Все они были признаны виновными в нарушении правил проживания в стране.