В Калуге стартует VII форум «Цифровая эволюция»

6 августа в Калуге открывается VII Всероссийский форум «Цифровая эволюция» – ключевое отраслевое событие, посвящённое переводу государственных сервисов в цифровую среду.

В этом году главная тема заявлена как «Госуслуги. Новые вызовы».

В числе участников – глава Минцифры Максут Шадаев, губернатор Калужской области Владислав Шапша и ведущие федеральные аналитики.

В повестке – распространение удачных региональных практик на всю страну, применение генеративного ИИ в работе госорганов, а также внедрение типовых облачных платформ для здравоохранения, образования, строительства и коммунального хозяйства.

Речь идёт о готовых цифровых продуктах, которые регионы смогут использовать без самостоятельной доработки.

Параллельно развернётся экспозиция отечественных ИТ-решений – наглядный пример реального импортозамещения.

Форум проводится уже в седьмой раз и за шесть лет закрепил за собой статус главной федеральной дискуссионной площадки, где не только формируют долгосрочные стратегии цифровой трансформации, но и детально прорабатывают механизмы их воплощения.