В Калуге стартует VII форум «Цифровая эволюция»
6 августа в Калуге открывается VII Всероссийский форум «Цифровая эволюция» – ключевое отраслевое событие, посвящённое переводу государственных сервисов в цифровую среду.
В этом году главная тема заявлена как «Госуслуги. Новые вызовы».
В числе участников – глава Минцифры Максут Шадаев, губернатор Калужской области Владислав Шапша и ведущие федеральные аналитики.
В повестке – распространение удачных региональных практик на всю страну, применение генеративного ИИ в работе госорганов, а также внедрение типовых облачных платформ для здравоохранения, образования, строительства и коммунального хозяйства.
Речь идёт о готовых цифровых продуктах, которые регионы смогут использовать без самостоятельной доработки.
Параллельно развернётся экспозиция отечественных ИТ-решений – наглядный пример реального импортозамещения.
Форум проводится уже в седьмой раз и за шесть лет закрепил за собой статус главной федеральной дискуссионной площадки, где не только формируют долгосрочные стратегии цифровой трансформации, но и детально прорабатывают механизмы их воплощения.
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