Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Каждый десятый калужанин продлит выходные на День России
Общество

Каждый десятый калужанин продлит выходные на День России

Дмитрий Ивьев
05.06, 09:00
0 128
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге 11% работающих жителей планируют продлить выходные на День России за счет отпуска или отгулов. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.

В этом году праздничные дни выпадут на 12–14 июня, поэтому у сотрудников с пятидневкой будет три выходных подряд. Большинство опрошенных (61%) решили не брать дополнительные дни и ограничатся официальным отдыхом.

Среди тех, кто все же планирует удлинить каникулы, чаще встречаются мужчины (12% против 10% у женщин) и люди с высшим образованием (18%). Сотрудники со средним профессиональным образованием и молодежь до 35 лет реже берут отгулы в эти даты.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBTTjRiSUdKeDJOellNS0JNWiswSXc9PSIsInZhbHVlIjoidVNsSko4Y1ZOQm16dEYwVkZPOUV3a2ZDRGtEVmY2d2swNU5zempEdUIxSEVaOGNyb092NmxkaWVTTlNDelNzOGNpa1JYSEl0S0YwcVhGcEpIRSsxWkUwNWtCdUNYRE4xN2VXTHhRTjY4aG45SlQxVlF5Q1luaGN2VVRCTzkyUTYxWDBpNHJ0bzRTZmUyVnIrZ1hrbzc5ZWxyaE5rVVIvWDBvbGtmdEdmV1NGWWFOVDY5bEVIY2ZlM3EwWWk5dDhkTVI1QVB2Ync4WVVFajlpTEg2TkNib0VyK3YwMDhSWE1GQ000bTFHcVVURHJyZHM2dEJxRWh2TEU3RzU4amFEd0hPVkxGRWpybUdNU3Q4K09wWk5YMEJDdWtZSVNlUDU5Q3Vxek5CRzlsL0ppem04bHRWSWpKZ2JUR2NYdHdMcTJZVVNkVU1MRFh6N0ZqWXNBdWFReVJBRS95K0pIb1BkWktPa3dKZS93QkVtWVhtRUQ0RGNIRjAxMUJDNnNnRlA3cVRzcUxUTlhSUVZ4UkhPZmlWQUNaM1c0SmhhZkd4dS9CYUtXNWxjQS84MVc1US83cEZrOGx1YjU4eWJBMTRSbiIsIm1hYyI6ImMwMTE2NzUzY2Q3MmE3MGY2OWRmNjcyZTc2NmZjYWRhZTZjNTA3ZTFlMjI2ZDM4YzI3MWMwNjg4N2UxMjY5YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhNV3ROYmd4clZZTWROSWZuUXRwbUE9PSIsInZhbHVlIjoiSjB2TkxRRVlMbzB2TDJjRVlVNyszbUdUV3Jmb0ZwYzhEMEZRY3NtZHEzUG5qVWFYSDFnRjhrWlVNVHRTSURWbFZHRUh1alpzajZya2F6QThqRytBcTRXVmdpaGFldkRDQ3lOYXRYYThNYmhNV3ZJQ0lYd012eGlDRS94WUdod2owRGlDS2Z6bjB4ajlmRlAvMXRuT1lSaHMwbjNYelV5M05pcDRucjV5ZUxCUHNpUFBwZnNGaytoT1I2NnJKN1dYcFVhSmpaZU9xci9TUzJjaUpGN1BnWXQ2NFRZRjdRSWxuTDZaSi9YTjZuOVBnOFdZWVhiMVd0SEZqempqZFhOMEZZV1EwODNMYS9QQjIxNk9YYnZVNmcyMzRvRThFOHoxcXZzaUVMWGpYTDVPMkNiU1hxQnZqNzJYSHJYWS9yZFZBdWVaWkVlQnR4dEp5VkhEaGdHSnl0SFhFZ2V3QVhPZUc1aFpWL09GNVVrVTZpd0JyeUlQaDB6NERjM0o1My81dE9XaE9rdWFWYzRWenJmWHV3SFBKaTZ0UTArRUZadTFPQkNranNmMkJtZjl6djBhRUovTjFwVE54VXJPdVh1ZFFoVkxTTmpDZlUzQUZibjlzQjJPODVTVWhGWHl6a2RWT1ZUaVNGeE1ObnRmVnN0WWhUdzRuWlROeVYzdVIvYjRCRjN1d3BndGJ5MTdWN2lDRmYvZExKSVl0M1pBZy9PUk04NkkxSTdId1NPbWtGZmpzbHV1ejR6Mk1IZi9kSGFtKzNETFdhbjB1ekJMUlJORll3SjdqK1VYUzVxYzVWM0szMGVmczlUZmQ1VEZEZ01UOUVHWk9IT1NXNW5FNjhBUiIsIm1hYyI6IjI5YzcwMTJlZjkwNWZkMWYyNTAzNGFmM2M0YjIyZjIxMDBmODdiYzg0NmMxZjVmZDYyMDVmNGZkMGNiNGRjNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+