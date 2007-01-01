Каждый десятый калужанин продлит выходные на День России

В Калуге 11% работающих жителей планируют продлить выходные на День России за счет отпуска или отгулов. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.

В этом году праздничные дни выпадут на 12–14 июня, поэтому у сотрудников с пятидневкой будет три выходных подряд. Большинство опрошенных (61%) решили не брать дополнительные дни и ограничатся официальным отдыхом.

Среди тех, кто все же планирует удлинить каникулы, чаще встречаются мужчины (12% против 10% у женщин) и люди с высшим образованием (18%). Сотрудники со средним профессиональным образованием и молодежь до 35 лет реже берут отгулы в эти даты.