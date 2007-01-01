Синоптики обещают калужанам октябрьские холода и проливные дожди

С начала рабочей недели в Калужской области резко изменится погода.

Синоптики прогнозируют сильное похолодание и затяжные дожди. За последнюю неделю мая в регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Метеоролог Евгений Тишковец предупредил о серьёзном падении температуры:

- В четверг, в тыл циклона задует «костяной» северо-западный ветер и поступит «мешок» арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до +2…+5, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет +5…+8 — такой цепкий холод обычно бывает в октябре.

Кроме того, Евгений Тишковец не исключает мокрый снег по ночам в отдельных районах Калужской области:

- Безусловно, выпадение осадков в смешанном агрегатном состоянии будет носить исключительно символический характер и многие этого не заметят. Рекордов холода не будет.

Прогнозы будут уточняться. Но уже сейчас понятно: май заканчивается совсем не весенней погодой.