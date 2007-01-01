Большинство калужан не хотят менять январские каникулы на длинные майские праздники

В Общественной палате России предложили идею: сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными, но забрать для этого часть январских каникул. Мол, весной погода лучше, и людям удобнее отдыхать именно в это время. Однако калужане эту идею не оценили.

По данным опроса сервиса SuperJob, против такого предложения высказались 54% жителей Калуги. Только 33% поддержали инициативу.

Те, кто не хочет менять график, переживают за кошелёк: «Это скажется на зарплате». Другие просто любят зимний отдых: «Лучше нормально отдохнуть в январе. Не нужно ничего менять».

Сторонники идеи считают, что в мае гораздо приятнее гулять на улице, ездить на дачу или путешествовать — погода располагает.

Интересно, что мнения разделились не только по принципу «нравится / не нравится», но и по полу, возрасту и доходу.

Мужчины относятся к идее теплее женщин: «за» 39% мужчин и только 27% женщин.

Молодежь до 35 лет и люди старше 45 поддерживают предложение примерно одинаково. А вот группа от 35 до 45 лет оказалась самой скептичной.

Среди тех, у кого есть среднее специальное образование, инициативу одобряют 44%. А вот среди обладателей вузовских дипломов — только 27%.

Чем больше человек зарабатывает, тем охотнее он готов поменять январь на май. Среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей в месяц, «за» лишь 23%. Среди тех, чья зарплата от 150 тысяч — уже 42%.