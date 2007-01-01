В Калуге закрыли бар, торговавший по ночам алкоголем
В четверг, 7 мая, управление экономики областной столицы назвало это новой победой в борьбе за трезвый город.
- Бар «Rabbit in Black» на Театральной улице , в котором продавали алкоголь после 22:00, закрыл свои двери, - прокомментировали в управлении. - Это важный шаг на пути к безопасности в городе и спокойствию жителей.
Чиновники пообещали и дальше проводить рейды по подобным заведениям.
