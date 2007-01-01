В Калужской области захоронили останки солдат

Церемония прошла во вторник, 5 мая, в селе Полюдово Жиздринского района.

Там перезахоронили останки 13 бойцов Красной Армии, погибших при защите этой земли в годы Великой Отечественной войны.

Останки воинов были обнаружены в ходе Всероссийской «Вахты Памяти» поисковыми отрядами, входящими в состав историко-культурного поискового центра «Наше наследие», рассказал глава района Александр Барыбин.