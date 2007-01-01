В Калуге поздравили ветерана Владимира Антонова

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и депутат Эльвира Капитонова поздравили с наступающим Днём Победы участника Великой Отечественной войны Владимира Степановича Антонова.

На фронт Владимир Степанович попал в июне 1943 года – в возрасте 12 лет. Он был воспитанником дорожно-эксплуатационного батальона Волховского фронта, служил связным при штабе, а также сопровождал автомобильные рейсы по «Дороге жизни» в Ленинград. Батальон обеспечивал подвоз на передовую продовольствия и боеприпасов, в его составе Владимир Степанович прошел Латвию, Литву, Эстонию. В апреле 1945-го оказался в Белоруссии, где и встретил Победу. После войны окончил семилетку, техникум в городе Гродно и Московский институт железнодорожного транспорта. По окончании института он переехал в Калугу. Пять лет преподавал в техническом училище № 1 при КЭМЗе, а затем устроился на завод «Калугаприбор», где проработал 49 лет, пройдя путь от конструктора до заместителя начальника технологического отдела.

Депутаты поблагодарили ветерана за стойкость и отвагу, пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и активного долголетия.

«Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Биография Владимира Степановича – пример настоящего патриотизма, образец для молодёжи. Сейчас очень важно сохранить память о подвиге советского народа и передать опыт и нравственные ориентиры ветеранов молодому поколению», – подчеркнул Юрий Моисеев.