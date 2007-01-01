Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге поздравили ветерана Владимира Антонова
Общество

В Калуге поздравили ветерана Владимира Антонова

Дмитрий Ивьев
06.05, 14:25
0 280
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и депутат Эльвира Капитонова поздравили с наступающим Днём Победы участника Великой Отечественной войны Владимира Степановича Антонова.

На фронт Владимир Степанович попал в июне 1943 года – в возрасте 12 лет. Он был воспитанником дорожно-эксплуатационного батальона Волховского фронта, служил связным при штабе, а также сопровождал автомобильные рейсы по «Дороге жизни» в Ленинград. Батальон обеспечивал подвоз на передовую продовольствия и боеприпасов, в его составе Владимир Степанович прошел Латвию, Литву, Эстонию. В апреле 1945-го оказался в Белоруссии, где и встретил Победу. После войны окончил семилетку, техникум в городе Гродно и Московский институт железнодорожного транспорта. По окончании института он переехал в Калугу. Пять лет преподавал в техническом училище № 1 при КЭМЗе, а затем устроился на завод «Калугаприбор», где проработал 49 лет, пройдя путь от конструктора до заместителя начальника технологического отдела.

Депутаты поблагодарили ветерана за стойкость и отвагу, пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и активного долголетия.

«Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны.  Биография Владимира Степановича – пример настоящего патриотизма, образец для молодёжи. Сейчас очень важно сохранить память о подвиге советского народа и передать опыт и нравственные ориентиры ветеранов молодому поколению», – подчеркнул Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
городская дума
eyJpdiI6IkdvekZGNGp2TTM5MVVGMmxLSjBVQnc9PSIsInZhbHVlIjoiZzNmbThHYVdqQkkxdXdseEo5NzRUVEtvOWFXRFFmYnZ6VnRUQk5DL0EyNHZqVEVPLzd2TFQ1RmV3VnJiRTBNRHhHMWpyVUNUZ2RvWjQvS2U1MkJLYXlMajMzUll6ODVFYmZ2bHBvRTVkS2x2citBQ3dXczBka0szY3R0OE9FQmpKVWRuWitTdVhpa0IxbCsrNHVHZHlaR0hlS29HZnRGOG5pQk8rL0psdmhrVFBuU3BXNHIyRXJMMEtsRXdHMlFsOGVSclh3Q3RLNDcwSzE4ZlJ2RHgvMm1MbXZ2K3BjUjhXVVEzTnFaMEF6cFB6Kzlwd3ZvWUMrVUt4clZCdlhPcUlaRWV3enl6TzZmNGM5NTNaMXRYYnhrOHBOaDB6T09WVjBqZzJiQlVWYjFpS2U2UDhQd0R4cVh6MzJvOVdLL29qWTRZazNUejVXc0R1Wit6MVpyaXhKb3IwV2tnMmFvK1R3cURmTjEvb3hGelV3K1A2ejBpU1pvcWpZVXFaYzBma1Nod05JU1pTeVY1NzNrWEI5Tjd0Z3Z1ekVYc1pGdDJrUk93aWluZXo4QUc0Z0xrQ2ZCckRlenJMVXNJZzIrUiIsIm1hYyI6ImQ2NDk1ZWI5ODQ2YzdiZTU2ZTYyODRkODVhZTVkMDNlNzY2N2I5YjJkMTE0ZGIxM2JjNjlkY2RhZTJiODVjYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBGaGZsWWdTeUUxT1BkcXF3dGJXc0E9PSIsInZhbHVlIjoiWDdYSGs1RjBNUDB2SnMzTGExaGFYaXB3ZEdQWlltZmpyZU11bHZEalIya0piSXhhNEJKcEhuaExQWDdEZmpEdUZ2UTVrd0FXMUUvQmZtTlU5bm82czBRbEpjM0NPdHlQYXF5elF0emR0Q3BsbDROS2pUOGFZRzlDMDRoeDdaQjgyWFFrVDNBcHhJYmZsUy9BcUpmdUZOaDdxVk9hYTBOTjQ3R1EyZ0RJTkZJT0xIVFZmZVE5VWhRUlFDOEdBT29XbUpaN1pNaHVyR3VBK1hscm52K2treFdJUzNwZVIxNWNtUk96akJGK01rY1hmUjZzMk01eDhVUE1CV0VieWtRYnVHbG4rSHJuREgwUjEwVkt5VWllS1pxbHF3cTlJc0o1NXY1WENkTlN5dUI5MExMeElKUkdlajZISnQ4a20wS0kvZEFaZHpKU1hTVHVYSngxVk1QSWVMZEdyU2NtRGhCUHJyNUtxU2ljRExVYXB1UERyS0VIcXVvZ3MwTkZESWM4WFA3VGxQOUJtY1lkb09Rd2VoZCsvYTJHYnlCNHNUY1VWL3NTYzYxcVd3Vld5YzBBcVVXUjhFbEV5dnVqaFNmd2JLYzVOOG1DTEZnWWhuVGVtbjBIbVRBdi93Y3J6OUtVeFpnTVpuSGNXdllMMnJGOWFCSzRsc0FCUi93WStvQ0hUVHNDUzEydUlEUWxCZS9TTkZNaDc2bGx2L25QQmpCVkdFeWdtalJzeEdCT3I0MGlNVXFjZDhYUFAvcE1ERFUyRFpPSW9MUTFwSUVDRitvclRTckFzbkR3K0lIZ0xJVXVVeDNOZno0d0svOE54MzRtT0VyYVJBTmZIU3RQS1F6aCIsIm1hYyI6IjgyZGMyMjkwNjBmNWU4Y2Y1NzVhOGViNDkxNTI5ZTc0NGI4OTQ1ZWIwZDk1N2NjNTIxZjQ3ZDVmMTljY2Q4MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+