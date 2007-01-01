Александр Ефремов назначен заместителем губернатора Калужской области

Такую должность он получил в дополнение к руководству министерством сельского хозяйства, сообщил 6 мая глава региона Владислав Шапша.

По словам Шапши, АПК – ключевая точка роста экономики региона.

- Результаты серьезные. Объём предстоящих задач еще более значительный. Сегодня на рабочей встрече обсудили их решение, - рассказал губернатор.

Он отметил, что поставлена задача достичь производства молока в миллион тонн в год, ввести в оборот еще 150 тыс. га сельхозземель, нарастить экспорт продукции АПК до 160 млн. долларов.

Также обсуждались внедрение цифровых технологий, кадровый вопрос, обустройство сел.