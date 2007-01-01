Стартовала акция «Огонь памяти»

Народный фронт дал старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти». В канун Дня Победы у стен Кремля, в Александровском саду, состоялась торжественная церемония: от Вечного огня зажгли специальные лампы, которые теперь отправятся в разные уголки России и мира.

В этом году маршрут акции охватит 71 регион России и 14 зарубежных стран. Частицы огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции, а также в музеи, школы и храмы за рубежом.

На центральной церемонии в Москве присутствовали представители власти, общественные деятели, военные корреспонденты, артисты и спортсмены.

«Огонь памяти» отправился в путь на поездах «Российских железных дорог». Первым рейсом стала «Ласточка» Москва — Минск. Далее частицы огня поедут в города-герои и города воинской славы: Санкт-Петербург, Тулу, Смоленск, Нижний Новгород, Мурманск, Новороссийск, Волгоград, Петрозаводск и другие.

Особый символ несёт акция в Китай: через мост в Благовещенске, который соединяет Россию и Поднебесную, огонь памяти передадут как напоминание об общей истории и о борьбе с японскими захватчиками в годы войны.

За рубежом в рамках акции пройдут памятные мероприятия: возложения цветов, встречи с ветеранами, передача ламп с огнём в музеи и образовательные учреждения.