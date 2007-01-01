3 000 сеянцев ели высадили в Мещовском округе

Юные лесоводы из школьного лесничества «Лесной патруль» в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» высадили три тысячи сеянцев ели на территории Мещовского лесничества, сообщает Минприроды Калужской области.

12 учеников Алешкинской школы под руководством педагога Надежды Рыбаковой разместили саженцы на территории площадью 1,4 гектара.

За качеством посадки следили опытные наставники: Александр Мурашин из Мещовского лесничества и координатор проекта «ЭКОПАТРИОТ» Оксана Баркова.

Посадка леса является важным этапом проекта «ЭКОПАТРИОТ», который проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», отметили в министерстве.