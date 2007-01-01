DOGMA запустила почти 500 тыс. кв. м жилья в 2026 г. и вышла в лидеры среди застройщиков

По итогам четырех месяцев 2026 года федеральная компания DOGMA заняла первое место среди российских застройщиков по объёму запуска жилья, сообщает портал «Движение.ру». Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), опубликованным 1 мая на портале наш.дом.рф, компания запустила 493 тыс. кв. м жилой недвижимости.

В пятерку рейтинга также вошли Setl Group с объемом 427 тыс. кв. м, ГК «Самолет» — 419 тыс. кв. м, ПИК — 280 тыс. кв. м и ФСК — 280 тыс. кв. м.

Показатели DOGMA стали логичным продолжением стратегии регионального развития компании. По итогам 2025 года DOGMA укрепила позиции, войдя в ТОП-3 девелоперов России по объему строительства, а также заняв первое место по объему жилого строительства в проектах комплексного развития территорий (КРТ). В 2026 компания вывела на рынок жилую недвижимость в нескольких регионах России: в Краснодаре стартовало строительство нового корпуса квартала бизнес-класса «ГРЕЙД», в Московской области в продажу вышли квартиры с системой «умный дом» квартала «Публицист», в Омске началась реализация нового корпуса семейного квартала «Снегири», а в Ленинградской области – 3 корпусов ЖК «Догма Юкки». Параллельно с жилым строительством компания DOGMA уделяет внимание инфраструктурному развитию регионов. В настоящее время девелопер возводит более 70 социальных проектов, направленных на поддержку образования, спорта и благоустройство территорий.

«Для команды DOGMA важно не только удерживать лидерство по объему строительства жилья, но и формировать качество продукта на всех этапах - от проектирования до ввода объектов и эксплуатации. Мы системно работаем над повышением стандартов девелопмента, внедряем современные решения в области архитектуры, благоустройства и клиентского сервиса, а также уделяем особое внимание комплексному развитию территорий. Наша задача - создавать не просто квадратные метры, а полноценную среду для жизни, которая отвечает ожиданиям покупателей и задает ориентиры для всего рынка», - отметил президент DOGMA Денис Морозов.

Согласно данным ЕИCЖС, с начала 2026 года застройщики запустили почти 14 млн квадратных метров жилья, что на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основная часть новых проектов пришлась на комфорт-класс:

комфорт-класс — 9,032 млн кв. м;

типовой — 2,850 млн кв. м;

бизнес-класс — 1,649 млн кв. м;

элитный сегмент — 410 тыс. кв. м.

Среди регионов больше всего новых проектов запущено в:

Московской области — 1,112 млн кв. м;

Москве — 962 тыс. кв. м;

Ленинградской области — 861 тыс. кв. м;

Краснодарском крае —732 тыс. кв. м;

Республике Башкортостан — 598 тыс. кв. м.

Важным макроэкономическим фактором в этот период стало снижение ключевой ставки с 16% на начало года до 14,5% по итогам апреля 2026 г. По прогнозам аналитиков, текущий тренд и дальнейшее снижение денежно-кредитной политики ЦБ создаст предпосылки для реализации отложенного спроса и роста ипотечных сделок.

Застройщик ЖК «Публицист» — ООО СЗ «Ниго-Холдинг», квартала «ГРЕЙД» — ООО СЗ «Краснодарский девелопер 1», квартала «Снегири» — ООО СЗ «Догма- Омск», ЖК «Догма Юкки» — ООО СЗ «Догма-7».

