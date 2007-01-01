В Людиновском округе готовят мемориалы к 9 Мая

В преддверии Дня Победы в Людиновском округе началась большая уборка на памятных местах. Местные жители, работники предприятий и волонтёры приводят в порядок мемориалы, посвящённые героям войны.

Участники акции моют и чистят памятники, красят и ремонтируют ограды, убирают мусор вокруг, благоустраивают прилегающие территории.

Глава областного Минстроя Вячеслав Лежнин отметил, что такая уборка — это не просто субботник, а важная традиция. Так люди хранят память о тех, кто отдал жизни за страну.