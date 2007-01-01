Агентство АКРА повысило оценку кредитоспособности НОВИКОМа до уровня АА(RU)
Агентство АКРА повысило оценку кредитоспособности НОВИКОМа до уровня АА(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа (входит в «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) до уровня АА(RU) со стабильным прогнозом. Решение связано с улучшением оценки рисков и снижением концентрации банка на отдельных группах заемщиков при сохранении высокого качества кредитного портфеля.
Стратегия банка до 2036 года предусматривает дальнейшее наращивание масштабов бизнеса, диверсификацию источников дохода и клиентской базы, а также сохранение высокой операционной эффективности. АКРА подтверждает устойчивость бизнес-профиля НОВИКОМа, а также его высокие позиции в банковском секторе России.

Агентство отметило повышение качества риск-процедур и сохранение низкого уровня проблемной задолженности. При этом текущая концентрация кредитного портфеля, обусловленная отраслевой специализацией, продолжает снижаться по мере усиления диверсификации и увеличения доли новых клиентов.

«Повышение кредитного рейтинга – это важная оценка устойчивости НОВИКОМа и подтверждение правильности выбранного нашим акционером стратегического курса. Мы системно и эффективно управляем рисками, активно расширяем клиентскую базу и последовательно диверсифицируем бизнес. При этом банк сохраняет ключевую роль финансового партнера промышленности, одновременно наращивая присутствие в других рыночных нишах. Это позволяет нам формировать прочную основу для дальнейшего роста и участия в финансировании развития экономики нашей страны», - подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Агентство отмечает высокую устойчивость позиции банка по ликвидности и фондированию. Нормативы выполняются с существенным запасом, а структура привлеченных средств остается стабильной благодаря долгосрочным отношениям с ключевыми корпоративными клиентами и ведущими банками-партнерами.

АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) – российское национальное рейтинговое агентство, которое аккредитовано Центральным банком РФ и с 2016 года включено в реестр кредитных рейтинговых агентств.  

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

