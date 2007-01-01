В Балабаново стены домов подсветили ко Дню Победы
В темное время суток там отображаются с помощью проектора поздравления с 9 Мая.
Проекции появились на улице 50 лет Октября, 20 и Гагарина, 21, сообщил 5 мая глава района Николай Калиничев.
- Ещё совсем недавно въезжающих в город с этих точек встречал Юрий Гагарин, а теперь на фасадах – образы, посвященные приближающемуся Дню Победы, - отметил он. - Это наша общая память, гордость и глубокая благодарность героям.
