Конкурс родительских инициатив общества «Знание» расширяет категории участников

В Калужской области детские сады и колледжи впервые могут поучаствовать в конкурсе родительских проектов.

Заявки принимают до 15 мая.

Организаторы решили расширить список участников, чтобы вовлечь больше семей и поддержать проекты для детей разного возраста. Теперь родительские комитеты из дошкольных и профессиональных образовательных организаций тоже могут предложить свои идеи.

Конкурс помогает наладить сотрудничество между семьями и учебными заведениями. Участники могут представить проекты по девяти направлениям: патриотическое и гражданское воспитание, экология, спорт, творчество, трудовое воспитание, наука, духовно-нравственное развитие, а также новое направление — помощь подросткам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Тем, кто хочет принять участие, предлагают серию бесплатных вебинаров. На них рассказывают, как правильно оформить заявку и работать с системой «Электронный бюджет». Уже прошло больше 40 встреч, в которых участвовали свыше 5 тысяч человек. Расписание ближайших эфиров публикуют в телеграм-канале «Знание.Родители: Конкурс инициатив».

Отбор проектов пройдет в несколько этапов. После завершения приема заявок все работы изучит экспертный совет. Имена победителей объявят до конца июня.

Лучшие инициативы получат финансирование от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. На реализацию проектов у победителей будет время до середины ноября 2026 года.