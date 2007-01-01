Калуга побила температурный рекорд

Во вторник, 5 мая, синоптики зафиксировали +27 градусов.

Ранее рекорд для этого дня был установлен в 1970 году - +25,4.

- Следующее климатическое достижение, скорее всего, отметим в калужских метеокалендарях завтра, 6 мая, - прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Погода удивляет и испытывает нас. Уже в субботу максимальные температуры воздуха рухнут более, чем на 10 градусов.