Калужан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе, посвященном 60-летию «Золотого кольца»
Калужан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе, посвященном 60-летию «Золотого кольца»

Дмитрий Ивьев
05.05, 11:24
В 2027 году знаменитому туристическому маршруту «Золотое кольцо» исполнится 60 лет. К этому юбилею маршрут расширился: к нему присоединились еще 49 городов и поселков из семи регионов, включая впервые вошедшие территории Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

В честь этого события запускают фотоконкурс «Золотое кольцо 60». Организаторы приглашают жителей Калуги и других регионов поделиться своими снимками.

Работы принимают в пяти номинациях: «Архитектурная доминанта», «Природное Золотое кольцо», «Городские истории», «Гастрономические чудеса», «Люди Золотого кольца».

Победителей выберут в каждом сезоне: отдельно за лучшие зимние, весенние, летние и осенние кадры. Всего в каждой номинации определят четырех призеров.

Самые удачные фотографии войдут в специальную интерактивную карту. Она поможет путешественникам планировать поездки по обновленному маршруту.

Заявки можно подавать до 31 августа 2026 года. Имена победителей объявят 28 сентября. Конкурс проводят в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», чтобы поддержать внутренний туризм в России.

