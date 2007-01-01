Калужан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе, посвященном 60-летию «Золотого кольца»
В 2027 году знаменитому туристическому маршруту «Золотое кольцо» исполнится 60 лет. К этому юбилею маршрут расширился: к нему присоединились еще 49 городов и поселков из семи регионов, включая впервые вошедшие территории Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».
В честь этого события запускают фотоконкурс «Золотое кольцо 60». Организаторы приглашают жителей Калуги и других регионов поделиться своими снимками.
Работы принимают в пяти номинациях: «Архитектурная доминанта», «Природное Золотое кольцо», «Городские истории», «Гастрономические чудеса», «Люди Золотого кольца».
Победителей выберут в каждом сезоне: отдельно за лучшие зимние, весенние, летние и осенние кадры. Всего в каждой номинации определят четырех призеров.
Самые удачные фотографии войдут в специальную интерактивную карту. Она поможет путешественникам планировать поездки по обновленному маршруту.
Заявки можно подавать до 31 августа 2026 года. Имена победителей объявят 28 сентября. Конкурс проводят в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», чтобы поддержать внутренний туризм в России.
