В Жуковском округе высадили «Сад памяти»

В преддверии 9 мая в Жуковском округе прошла акция «Сад Памяти — 80 лет Победы». Глава администрации Анатолий Суярко рассказал, что жители объединились, чтобы почтить память героев.

Родственники фронтовиков — их дети, внуки и правнуки, а также супруги — вместе с волонтерами высадили 30 яблонь. Эти деревья посвящены участникам Великой Отечественной войны и бойцам специальной военной операции.

Часть аллеи посадили в честь Героев Советского Союза Ивана Проскурова и Михаила Водопьянова. Еще четыре яблони высадили в память о погибших участниках СВО из Крыма, Московской области и Якутии.