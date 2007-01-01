В Мосальском округе модернизировали библиотеку по нацпроекту «Семья»
В Мосальском округе модернизировали библиотеку по нацпроекту «Семья»

Дмитрий Ивьев
05.05, 08:40
Завершилась масштабная реконструкция библиотеки в селе Ленское. Работы провели в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщила 5 мая заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Отремонтировали крышу и фасад, а внутри сделали современный ремонт. Теперь вместо тесных и темных комнат здесь появилось светлое многофункциональное пространство. В библиотеке могут комфортно заниматься читатели и участники пяти клубов, которые работают на базе библиотеки.

На обновление учреждения потратили 1,8 миллиона рублей. Почти всю сумму — 1,7 миллиона — выделили из федерального бюджета.

