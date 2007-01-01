В Калуге занялись ремонтом коллектора на улице Набережной
На выходных, 1-3 мая, работы велись в районе площади Старый Торг.
- Выполнена часть работ по санации трубопровода, - рассказал 5 мая министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин. - Даты выбраны с учётом снижения транспортной нагрузки в майские праздники — это позволило провести работы максимально эффективно и с минимальными неудобствами для жителей.
Проектом предусмотрен ремонт 455 метров коллектора диаметром от 400 до 500 мм. По контракту завершение работ запланировано до конца июля, однако есть задача выполнить их досрочно.
