В Калуге занялись ремонтом коллектора на улице Набережной

Дмитрий Ивьев
05.05, 07:59
На выходных, 1-3 мая, работы велись в районе площади Старый Торг.

- Выполнена часть работ по санации трубопровода, - рассказал 5 мая министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин. - Даты выбраны с учётом снижения транспортной нагрузки в майские праздники — это позволило провести работы максимально эффективно и с минимальными неудобствами для жителей.

Проектом предусмотрен ремонт 455 метров коллектора диаметром от 400 до 500 мм. По контракту завершение работ запланировано до конца июля, однако есть задача выполнить их досрочно.

