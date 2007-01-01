В 314 калужских школах прошли профориентационные мероприятия

В понедельник, 4 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании проектного комитета по нацпроекту «Кадры», которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Глава региона рассказал о результатах работы по нацпроекту в нашей области.

30 тысяч школьников из 314 школ поучаствовали в профориентационных мероприятиях.

Для девяти тысяч студентов провели оценку рисков нетрудоустройства.

Отмечается также, что семь калужских колледжей вошли в десятку лучших по разным направлениям национального рейтинга трудоустройства.

Готовится финал конкурса «Лучший по профессии» в номинации оператор БАС.