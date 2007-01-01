Главная Новости Общество Камера засняла волка в калужском лесу
Камера засняла волка в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
05.05, 08:30
Запись с фотоловушки во вторник, 5 мая, выложил заповедник «Калужские засеки».

- Почему звери, в частности волки, используют человеческие дороги в лесах? Волки стараются экономить силы во время своих охотничьих прогулок, - пояснили в заповеднике. - По нашим человеческим дорогам им перемещаться куда удобнее, чем по густому лесу. Особенно когда они проходят большие расстояния: за сутки волк может пройти 20–25 километров по своему охотничьему участку.

