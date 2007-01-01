В Калуге прошёл приём в честь ветеранов

Дума Калуги и администрация города при поддержке благотворительного фонда «Ташир» организовали торжественный приём для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, участников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ветеранов специальной военной операции и семей погибших военнослужащих.

Собравшихся приветствовали глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы Юрий Моисеев и его заместитель Андрей Иванов.

«От имени депутатов Думы поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днём Победы! Уже четыре года наши бойцы сражаются с тем же фашизмом, который победили их деды и прадеды в 1945 году. Сегодня мы должны сохранить историческую память о подвиге предков и всеми силами поддержать наших ребят. Калужане всегда достойно исполняли воинский долг, наш город не раз становился надёжным тылом русской армии. Низкий поклон ветеранам, вечная память защитникам Отечества! Победа будет за нами!», – обратился к участникам торжественного мероприятия Юрий Моисеев.

За помощь участникам специальной военной операции и благотворительную деятельность Дмитрию Денисову, депутату Заксобрания Александру Окуневу и депутату Думы Константину Сотскову были вручены почётные знаки «Совесть. Верность. Отечество».