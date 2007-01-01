Калужский АПК обеспечат кадрами

В понедельник, 4 мая, ситуацию в этой отрасли прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- Выстраиваем бесшовную систему: школа – колледж или вуз – предприятие, - заявил он. - Создали 64 агротехнологических классов. 23 педагога получают стимулирующие выплаты. Девять классов оснастим дополнительным оборудованием.

В планах к 2030 году все бюджетные места в Калужском филиале «Тимирязевки» сделать целевыми.

В прошлом году 10 предприятий АПК получили компенсацию части затрат по оплате труда и проживанию 430 студентов-практикантов.

- Предоставляем стимулирующие выплаты молодым специалистам, в этом году их число увеличится до 300, - отметил глава региона. - По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на улучшение качества жизни на селе в этом году выделяем 1,2 млрд рублей. В том числе на строительство еще 45 домов для сельских тружеников.

По его словам, даже с учетом высокой автоматизации отрасли, решать эти задачи людям. К 2030 году стоит задача увеличить обеспеченность кадрами АПК региона до 95% (сейчас это 92,4%).