56 калужан пострадали от укусов клещей

Дмитрий Ивьев
04.05, 11:17
Среди обратившихся к врачам за неделю, с 27 апреля по 3 мая, было 14 детей, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

- Случаи присасывания отмечаются на территории города Калуги, Дзержинского района, единичные случаи зафиксированы на территориях Боровского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мещевского, Мосальского, Перемышльского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского районов, - прокомментировали 4 мая в Роспотребнадзоре.

55 клещей проверили в лаборатории. 13 из них были переносчиками боррелиоза.

В нынешнем году этой болезнью заразились четыре жителя Калужской области.

