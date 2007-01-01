Грипп ушёл из Калужской области
За неделю, с 27 апреля по 3 мая, зафиксирован 5421 случай ОРВИ.
А вот случаев гриппа в нашей области не было, рассказали в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
По ОРВИ заболеваемость за неделю снизилась на 0,2%.
- Количество заболевших увеличилось у дошкольников - на 0,68%, у школьников - на 10,5%, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.
В стационары области госпитализированы 11 человек.
