Грипп ушёл из Калужской области

За неделю, с 27 апреля по 3 мая, зафиксирован 5421 случай ОРВИ.

А вот случаев гриппа в нашей области не было, рассказали в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

По ОРВИ заболеваемость за неделю снизилась на 0,2%.

- Количество заболевших увеличилось у дошкольников - на 0,68%, у школьников - на 10,5%, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

В стационары области госпитализированы 11 человек.