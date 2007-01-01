В Думиничском районе чиновник получил штраф за срыв сроков ответа гражданину

В понедельник, 4 мая, прокуратура Думиничского района сообщила о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации.

По данным ведомства, он нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.

— Местный житель дважды обращался по поводу благоустройства, но его письма не зарегистрировали и не ответили на них в срок, как положено по закону, - уточнили в прокуратуре.

В отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. Также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Заявителю дали ответы.