Шапша поздравил калужан с Днем Весны и Труда
Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал свое поздравление утром в пятницу, 1 мая.
Он заявил, что главная гордость и богатство нашего региона – человек труда.
Губернатор поблагодарил калужан за добросовестный труд, таланты и энергию.
Особую благодарность он выразил ветеранам труда, людям старшего поколения.
- Всего самого доброго, новых успехов во благо родной земли, нашей большой страны, - говорится в тексте поздравления Шапши.
