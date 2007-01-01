В Калуге включили фонтаны на Театральной площади
Они заработали в четверг, 30 апреля.
Перед этим в социальных сетях люди писали, что фонтаны могут в этом сезоне не включить, так как оборудование расположено в закрытом ресторане быстрого питания на площади. Но в городской администрации опровергли эти слухи.
Ранее в течение апреля фонтаны включили и в других частях города.
