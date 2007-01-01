В России впервые представили масштабное исследование насилия над молодежью: 58% респондентов столкнулись с угрозами
28 апреля 2026 года состоялась онлайн-конференция, посвященная презентации первого масштабного исследования безопасности молодежи в России #Недетские_проблемы. Организаторы — Академия безопасности Ольги Бочковой и Консорциум женских неправительственных объединений при поддержке гранта Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».
В исследовании приняли участие 3430 человек в возрасте 18–24 лет из всех регионов страны. Метод сбора данных — анонимное онлайн-анкетирование, позволившее впервые увидеть не только официальную статистику, но и «скрытую реальность» насилия.
Цифры, которые меняют представление о проблеме
- 58% молодых людей пережили хотя бы один вид насилия.
- Девушки сталкиваются с насилием в 1,5 раза чаще, чем юноши (71% против 45%).
- 40% опрошенных пережили два и более вида насилия («каскад»).
- Самый высокий уровень латентности — вокруг кибербуллинга и сексуализированного насилия: каждый третий юноша и каждая пятая девушка никому об этом не рассказывают.
«Это не просто цифры, — подчеркивают авторы исследования. — Это 140 страниц живых историй, боли и конкретных решений».
О чем говорили эксперты
В рамках онлайн-презентации выступили ведущие специалисты в области психологии, права и социальной работы:
- Вероника Одинокова (социальный психолог, кандидат социологических наук) — о том, как этично изучать насилие и использовать данные для профилактики.
- Ольга Бочкова (детский и подростковый психотерапевт, эксперт по безопасности) — о роли семьи и личных границах.
- Татьяна Белова (президент Консорциума женских НПО, юрист) — о защите от сексуализированного насилия.
- Алексей Паршин (адвокат, защищал сестер Хачатурян и других) — о практических аспектах работы адвоката по делам о насилии в отношении детей и необходимой обороне.
- Никита Карпов (подростковый психолог, автор блога «Чертовы подростки») — о том, как родителям говорить с детьми о безопасности.
- Вероника Косаткина (YouTube-канал «КОСАТКИНА») — о социальных аспектах проблемы.
Ключевые темы дискуссии:
- Почему семья — главный фактор и риска, и защиты.
- Где и когда происходит сексуализированное насилие (и почему об этом молчат).
- К кому на самом деле обращаются жертвы? (Оказалось — чаще к друзьям, не к специалистам).
- Как перестать бояться и начать помогать: простые шаги для родителей и педагогов.
Что дальше? От исследования — к действию
Авторы проекта подчеркивают: насилие предотвратимо, а его последствия смягчаемы. На основе данных уже разработаны 12 конкретных рекомендаций — от стандартов «дружественного правосудия» до онлайн-сообществ поддержки.
Главный посыл исследования — конструктивный и оптимистичный: мы не просто фиксируем проблему, а показываем путь ее решения.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.