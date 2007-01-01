В России впервые представили масштабное исследование насилия над молодежью: 58% респондентов столкнулись с угрозами

28 апреля 2026 года состоялась онлайн-конференция, посвященная презентации первого масштабного исследования безопасности молодежи в России #Недетские_проблемы. Организаторы — Академия безопасности Ольги Бочковой и Консорциум женских неправительственных объединений при поддержке гранта Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».

В исследовании приняли участие 3430 человек в возрасте 18–24 лет из всех регионов страны. Метод сбора данных — анонимное онлайн-анкетирование, позволившее впервые увидеть не только официальную статистику, но и «скрытую реальность» насилия.

Цифры, которые меняют представление о проблеме

58% молодых людей пережили хотя бы один вид насилия.

Девушки сталкиваются с насилием в 1,5 раза чаще , чем юноши (71% против 45%).

40% опрошенных пережили два и более вида насилия («каскад»).

Самый высокий уровень латентности — вокруг кибербуллинга и сексуализированного насилия: каждый третий юноша и каждая пятая девушка никому об этом не рассказывают.

«Это не просто цифры, — подчеркивают авторы исследования. — Это 140 страниц живых историй, боли и конкретных решений».

О чем говорили эксперты

В рамках онлайн-презентации выступили ведущие специалисты в области психологии, права и социальной работы:

Вероника Одинокова (социальный психолог, кандидат социологических наук) — о том, как этично изучать насилие и использовать данные для профилактики.

Ольга Бочкова (детский и подростковый психотерапевт, эксперт по безопасности) — о роли семьи и личных границах.

Татьяна Белова (президент Консорциума женских НПО, юрист) — о защите от сексуализированного насилия.

Алексей Паршин (адвокат, защищал сестер Хачатурян и других) — о практических аспектах работы адвоката по делам о насилии в отношении детей и необходимой обороне.

Никита Карпов (подростковый психолог, автор блога «Чертовы подростки») — о том, как родителям говорить с детьми о безопасности.

Вероника Косаткина (YouTube-канал «КОСАТКИНА») — о социальных аспектах проблемы.

Ключевые темы дискуссии:

Почему семья — главный фактор и риска, и защиты.

Где и когда происходит сексуализированное насилие (и почему об этом молчат).

К кому на самом деле обращаются жертвы? (Оказалось — чаще к друзьям, не к специалистам).

Как перестать бояться и начать помогать: простые шаги для родителей и педагогов.

Что дальше? От исследования — к действию

Авторы проекта подчеркивают: насилие предотвратимо, а его последствия смягчаемы. На основе данных уже разработаны 12 конкретных рекомендаций — от стандартов «дружественного правосудия» до онлайн-сообществ поддержки.

Главный посыл исследования — конструктивный и оптимистичный: мы не просто фиксируем проблему, а показываем путь ее решения.