Главная Новости Общество В России впервые представили масштабное исследование насилия над молодежью: 58% респондентов столкнулись с угрозами
В России впервые представили масштабное исследование насилия над молодежью: 58% респондентов столкнулись с угрозами

30.04, 16:12
28 апреля 2026 года состоялась онлайн-конференция, посвященная презентации первого масштабного исследования безопасности молодежи в России #Недетские_проблемы. Организаторы — Академия безопасности Ольги Бочковой и Консорциум женских неправительственных объединений при поддержке гранта Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».

В исследовании приняли участие 3430 человек в возрасте 18–24 лет из всех регионов страны. Метод сбора данных — анонимное онлайн-анкетирование, позволившее впервые увидеть не только официальную статистику, но и «скрытую реальность» насилия.

Цифры, которые меняют представление о проблеме

  • 58% молодых людей пережили хотя бы один вид насилия.
  • Девушки сталкиваются с насилием в 1,5 раза чаще, чем юноши (71% против 45%).
  • 40% опрошенных пережили два и более вида насилия («каскад»).
  • Самый высокий уровень латентности — вокруг кибербуллинга и сексуализированного насилия: каждый третий юноша и каждая пятая девушка никому об этом не рассказывают.

«Это не просто цифры, — подчеркивают авторы исследования. — Это 140 страниц живых историй, боли и конкретных решений».

О чем говорили эксперты

В рамках онлайн-презентации выступили ведущие специалисты в области психологии, права и социальной работы:

  • Вероника Одинокова (социальный психолог, кандидат социологических наук) — о том, как этично изучать насилие и использовать данные для профилактики.
  • Ольга Бочкова (детский и подростковый психотерапевт, эксперт по безопасности) — о роли семьи и личных границах.
  • Татьяна Белова (президент Консорциума женских НПО, юрист) — о защите от сексуализированного насилия.
  • Алексей Паршин (адвокат, защищал сестер Хачатурян и других) — о практических аспектах работы адвоката по делам о насилии в отношении детей и необходимой обороне.
  • Никита Карпов (подростковый психолог, автор блога «Чертовы подростки») — о том, как родителям говорить с детьми о безопасности.
  • Вероника Косаткина (YouTube-канал «КОСАТКИНА») — о социальных аспектах проблемы.

Ключевые темы дискуссии:

  • Почему семья — главный фактор и риска, и защиты.
  • Где и когда происходит сексуализированное насилие (и почему об этом молчат).
  • К кому на самом деле обращаются жертвы? (Оказалось — чаще к друзьям, не к специалистам).
  • Как перестать бояться и начать помогать: простые шаги для родителей и педагогов.

Что дальше? От исследования — к действию

Авторы проекта подчеркивают: насилие предотвратимо, а его последствия смягчаемы. На основе данных уже разработаны 12 конкретных рекомендаций — от стандартов «дружественного правосудия» до онлайн-сообществ поддержки.

Главный посыл исследования — конструктивный и оптимистичный: мы не просто фиксируем проблему, а показываем путь ее решения.

eyJpdiI6IkM5L3p2TmprbnJQdmlmeUkzS3NBakE9PSIsInZhbHVlIjoidnNONXRZMHErZzMvS0dKdmIzYzg3cVRTRElrdysrMm1qNzF6TzdVMVdPdnRjYURubUNnWXlaNW5hSzVsK0NjTTgzS0huTXJYcGlNNEl2WjkyNGtoZlJxSTlxOHVDYUlWbGZOcU5VSkcyQjJ3MGNuVW1HU2pGODNhOUJLdWZ0U3R4UE5FeXphYjVXTXl0WEFLekpic1l1ZndIWVNKZHB2TFVLZEtSWXV2ZS9MMFA4UEdlSks3ME9nT3lqdEgwT0FLelBydG1DUkhDemJRU3VlbXVzUlRZb1B4b2Jjb1hkOS91dTZ0Zk1XeHp5eFFxTWN4Z1lra3pQWkpwdkYyS21Jc0xrYlVpNlBmRGUzSDRCd1FRam1yQmhzSzRpdnVkWW9jV3RyeFgxalNGeWk1QVJGNVREUjF2TWcwcTB6a3dNZWMxT3hERXFlK3RyaDZYcVNSNkNsUUZNTGFPa3Jwblk0Zkl2bXlpNFhkWFB3REpySXlqL1REU3VXb3NFS3FubVZPckxwcE10aDVOV3JVUDY4RWIvRUJPZktBMUlLS2lIbXhkMWJqWHFYb0NPdXBqb1c3cEthV3k5blUyR3ZlSDJQUCIsIm1hYyI6ImMxZDJkMTc1MzgzNDMzYjMzYzA1ZDZlOWQxZWYxNTAwZTI3ZGQ2NDkxZmIwMzJlOTM1OGI0YWY2ZGVkYzhkZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkcwU3NsQ0dEbHprOXlmVTZHbGNRUXc9PSIsInZhbHVlIjoiekN5eXYzK3BDdFhlS3k3MzM0NldQSFdBeEVxcnZyWEl1ZENhbkV3RE9aWHhiMlZZQlF2K2s5REw3V25lSEFhMHNYUTI5OGVQcW52N3g2SE1ZSzdCai9TSzRVSTJWVGJWclErQ0NsWE03VkZOTWNqUDlFMXozTFZVMXdhbDQ3L2YrNEducWNJL0JvZ2hpbGsxR0YvNTJrN1BnUngybDErZkdGdkd1Skw5N2RMRG1LSi8rSEhiV2cxQmV2dlJid1dVeHBLaHlGY3Bac3I2UHl1V1k5aVVyMngrZ1FJUmhzU01UTnhLVkkwYys5aEdRcGFTNjVSdnFMalNMTFVMd1NhWDNsWVE0RWdZR1pxOVVIRXppcTdzRjZKdW82TmxwSWFXNExGYktFSEMzZTJOWC9pTDlMcVcwU2pRMEVsczg5bjZXWWZhVWFUa3dHbVkxdlJxMzFJQUFYbU5wR3p6MGFlaGhBRldMNlJIcHpFS01qOXdZaVlWNFV5UG5RdTZraGFEVmNiOEpCRzF2ODRmTzFDRWZ6K2RuakMxanhkU2J5ZjRvMi9BVU93RThRM3JNRTNwM1RuZUtMc3hWNEhTMWJ2YTI5N1dKYlNUa1NuOGFDU2pIbzBSRkFVWHZIRlJhQ0Jic3ovUzhOUE13UTFwZkF4SEV2UExxRGpwd1VBb2NZVmJ2QThwVEcySWREWVplZ01jU0RhQm41ekRPS09LNTdUU3IzRXJXS242NFZ3QnZoTE9zeTltUmFJcXB4MDhGYkE4amRweGUvL3pYb3RwMnpJNTBpN2YvUG1FYW5oOFU2ZXFpZE4rZHI3SVVYMmVrSFZjS1BCdkVNblh5SGFWdEdaRSIsIm1hYyI6ImYxNzFkMTQxZDc4YTI5MGM4ZmY1ZjA1ZDMzYTc2ZTZkYTE1MmM0NjI3NWY3ZWUzOGVkMDYwYjAxYTIzNGZhOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
