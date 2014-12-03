Страх упущенной выгоды. Ипотека в 2026 году

24 апреля Центральный Банк снизил ключевую ставку до 14,5 п.п., вслед за этим Банки стали снижать ставки по кредитным продуктам. Мы поговорили с экспертом Фора-Банка и задали ему вопрос, который сейчас стоит особенно остро для тех, кому не доступны ипотеки с льготными условиями от государства: Брать ипотеку сейчас или подождать?

Рекордно высокие процентные ставки постепенно снижаются, уже опустились ниже психологической отметки в 20%, и продолжают снижаться дальше. При этом, текущие ставки всё равно достаточно высокие и реальная переплата пугает людей. Также есть важный фактор, который необходимо учитывать – при снижении процентных ставок, прогнозируется повышение стоимости недвижимости.

Мы не можем Вам дать инвестиционную рекомендацию или финансовый совет, но попробуем подсказать, что стоит учесть при принятии решения в вопросе – «покупать квартиру в ипотеку сейчас или еще подождать снижения процентных ставок?»:

В первую очередь, ориентируйтесь на комфортный для вас ежемесячный платеж. Ваша финансовая стабильность определяющий фактор. Не забывайте, что при покупке новой квартиры вас могут ожидать сопутствующие затраты, связанные с ремонтом, либо покупки мебели и бытовой техники, оплатой коммунальных услуг и т.д. Ключевая ставка ЦБ постепенно снижается, за ней Банки снижают свои ипотечные ставки. Но никто не сможет гарантировать дальнейшего снижения ставки, поэтому спрогнозировать, когда возможно будут те условия, которых вы ожидаете. Вы можете подождать, когда ставка станет для вас приемлемая, а можете взять ипотеку сейчас, а позднее попросить снижения ставки, либо рефинансировать ипотеку в другом банке. Многие банки идут навстречу своим клиентам, которые оплачивают свои кредиты своевременно; При значительном снижении процентных ставок по ипотеке увеличится спрос на квартиры, что скорее всего повлечет за собой рост цен на недвижимость. Разные эксперты говорят о разных цифрах роста стоимости жилья, но направление одно и то же. Важный момент, покупку квартиру вы рассматриваете с целью проживания в ней или с целью инвестировать свои деньги? Сберечь свои деньги от инфляции и сдавать ее в аренду? Если вы проживаете в съемном жилье и платите арендную плату, то, всё-таки, вы платите деньги за «чужую» квартиру, и в таком случае она никогда не станет вашей. В ситуации с ипотекой, вы уже платите за «свою» квартиру. Да, квартира, находится в залоге у банка, но это, всё равно, ваша квартира. И рано или поздно ипотека будет закрыта. Несмотря на то, что люди берут ипотеку на 20-30 лет, по статистике (в разных источниках она слегка отличается), чаще всего, ипотека закрывается в срок 5-7 лет. Также, если вы проживаете в арендованном жилье, сравните платеж вашей арендной платы с ежемесячным платежом по ипотеке. Для того, чтобы взять ипотеку, вам также понадобится первоначальный взнос. Чаще всего банки просят взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Естественно, чем больше вы внесете своих средств, тем меньше у вас будет ежемесячный платеж. Бывают ситуации, когда человек хочет приобрести дом или квартиру в определенном районе, где крайне редко выставляют на продажу, а вы очень хотели приобрести именно там. Либо на рынке появляется объект по цене ниже рыночной. В таких ситуациях надо очень быстро взвесить все факторы, при этом нельзя забывать о возможных дополнительных рисках быстрой покупки. Всё-таки, надежность продавца и состояние объекта, в любом случае, необходимо проверять должным образом.

Какие-то наши советы могут показаться совсем очевидными, но на практике, когда человек делает серьёзный выбор, он часто может забывать про самые простые вещи. Также, у каждого человека, может быть еще множество факторов, которые надо учитывать, при принятии подобных решений. Мы попробовали Вас сориентировать, чтобы вы могли принять правильное решение. И мы точно сможем Вам помочь, когда Вы решите взять ипотеку.

