Страх упущенной выгоды. Ипотека в 2026 году
24 апреля Центральный Банк снизил ключевую ставку до 14,5 п.п., вслед за этим Банки стали снижать ставки по кредитным продуктам. Мы поговорили с экспертом Фора-Банка и задали ему вопрос, который сейчас стоит особенно остро для тех, кому не доступны ипотеки с льготными условиями от государства: Брать ипотеку сейчас или подождать?
Рекордно высокие процентные ставки постепенно снижаются, уже опустились ниже психологической отметки в 20%, и продолжают снижаться дальше. При этом, текущие ставки всё равно достаточно высокие и реальная переплата пугает людей. Также есть важный фактор, который необходимо учитывать – при снижении процентных ставок, прогнозируется повышение стоимости недвижимости.
Мы не можем Вам дать инвестиционную рекомендацию или финансовый совет, но попробуем подсказать, что стоит учесть при принятии решения в вопросе – «покупать квартиру в ипотеку сейчас или еще подождать снижения процентных ставок?»:
- В первую очередь, ориентируйтесь на комфортный для вас ежемесячный платеж. Ваша финансовая стабильность определяющий фактор. Не забывайте, что при покупке новой квартиры вас могут ожидать сопутствующие затраты, связанные с ремонтом, либо покупки мебели и бытовой техники, оплатой коммунальных услуг и т.д.
- Ключевая ставка ЦБ постепенно снижается, за ней Банки снижают свои ипотечные ставки. Но никто не сможет гарантировать дальнейшего снижения ставки, поэтому спрогнозировать, когда возможно будут те условия, которых вы ожидаете.
- Вы можете подождать, когда ставка станет для вас приемлемая, а можете взять ипотеку сейчас, а позднее попросить снижения ставки, либо рефинансировать ипотеку в другом банке. Многие банки идут навстречу своим клиентам, которые оплачивают свои кредиты своевременно;
- При значительном снижении процентных ставок по ипотеке увеличится спрос на квартиры, что скорее всего повлечет за собой рост цен на недвижимость. Разные эксперты говорят о разных цифрах роста стоимости жилья, но направление одно и то же.
- Важный момент, покупку квартиру вы рассматриваете с целью проживания в ней или с целью инвестировать свои деньги? Сберечь свои деньги от инфляции и сдавать ее в аренду? Если вы проживаете в съемном жилье и платите арендную плату, то, всё-таки, вы платите деньги за «чужую» квартиру, и в таком случае она никогда не станет вашей. В ситуации с ипотекой, вы уже платите за «свою» квартиру. Да, квартира, находится в залоге у банка, но это, всё равно, ваша квартира. И рано или поздно ипотека будет закрыта. Несмотря на то, что люди берут ипотеку на 20-30 лет, по статистике (в разных источниках она слегка отличается), чаще всего, ипотека закрывается в срок 5-7 лет.
- Также, если вы проживаете в арендованном жилье, сравните платеж вашей арендной платы с ежемесячным платежом по ипотеке.
- Для того, чтобы взять ипотеку, вам также понадобится первоначальный взнос. Чаще всего банки просят взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Естественно, чем больше вы внесете своих средств, тем меньше у вас будет ежемесячный платеж.
- Бывают ситуации, когда человек хочет приобрести дом или квартиру в определенном районе, где крайне редко выставляют на продажу, а вы очень хотели приобрести именно там. Либо на рынке появляется объект по цене ниже рыночной. В таких ситуациях надо очень быстро взвесить все факторы, при этом нельзя забывать о возможных дополнительных рисках быстрой покупки. Всё-таки, надежность продавца и состояние объекта, в любом случае, необходимо проверять должным образом.
Какие-то наши советы могут показаться совсем очевидными, но на практике, когда человек делает серьёзный выбор, он часто может забывать про самые простые вещи. Также, у каждого человека, может быть еще множество факторов, которые надо учитывать, при принятии подобных решений. Мы попробовали Вас сориентировать, чтобы вы могли принять правильное решение. И мы точно сможем Вам помочь, когда Вы решите взять ипотеку.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.