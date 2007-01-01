Калужский губернатор потребовал ежедневные отчеты по важной стройке
Калужский губернатор потребовал ежедневные отчеты по важной стройке

Дмитрий Ивьев
30.04, 13:45
В четверг, 30 апреля, глава Калужской области Владислав Шапша побывал в деревне Тешевичи Кировского района, где уже три года строят Дом социального обслуживания.

Ранее там уже сменили подрядчика, который не справился с работой.

Но и нынешними темпами выполнения работ Владислав Шапша оказался разочарован.

- Раскачиваются медленно, явно не хватает рабочих, - прокомментировал он. - Жду, что уже через неделю работа будет налажена. Техническая готовность здания - порядка 60%. Но объем работ еще предстоит серьезный, а сроки сжатые.

По словам губернатора, до конца года объект обязаны сдать. Личную ответственность будут нести курирующие министры, руководство УКСа и все, кто участвует в проекте.

- Поручил организовать онлайн-съемку работ, мне отчет - ежедневно. Через месяц рассчитываю увидеть существенные изменения, - заявил губернатор.

