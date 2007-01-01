Путешествия с выгодой: в НОВИКОМе кешбэк 7% на авиабилеты и отели

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) обновил перечень категорий повышенного кешбэка на май-июнь 2026 года. Банк сохранил наиболее популярные позиции и добавил востребованные сезонные предложения. Размер вознаграждения достигает 25% от суммы покупки, а на расходы, не входящие в избранные категории, продолжает действовать кешбэк до 1,25%.

На выбор пользователям программы лояльности «Кешбэк» предлагается 10 категорий с возможностью подключения до четырех одновременно. Повышенный возврат предусмотрен по основным статьям расходов клиентов: в супермаркетах и онлайн-сервисах (5%), аптеках (3%), а также при оплате жилищно-коммунальных услуг (10%) и общественного и пригородного транспорта (7%).

В преддверии сезона отпусков особенно привлекательными становятся категории, связанные с поездками и путешествиями. Так, клиенты НОВИКОМа с подключенной программой лояльности смогут вернуть 7% от затрат на проживание в отелях и от покупки авиабилетов в кассах аэропортов и специализированных магазинах. Оплата топлива на автозаправках принесет кешбэк в размере 5%, а сервисы и обслуживание автомобиля, автоуслуги - 3%.

По новым условиям программы лояльности кешбэк в категории «Рестораны» увеличен в два раза и составляет 10%.

Ценителям прекрасного будут доступны 25% кешбэка в категории «Искусство». Он распространяется на покупки в галереях, антикварных и художественных магазинах, а также на услуги арт-дилеров.

В зависимости от тарифного плана и типа карты максимальная сумма кешбэка в месяц, выплачиваемая за покупки по всем картам, составляет от 1 000 до 20 000 рублей. По зарплатным и кредитным картам – 7 000 рублей, по дебетовым картам «Стандарт» и «Всегда в плюсе» - 1 000 рублей, для карт Мир Supreme - 20 000 рублей. Подключиться к программе можно воспользовавшись мобильным приложением, личным кабинетом интернет-банка либо обратившись в офис НОВИКОМа или колл-центр.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.