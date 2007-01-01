Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Открыта обновлённая Доска почёта «Дела и Люди»
Общество

Открыта обновлённая Доска почёта «Дела и Люди»

Дмитрий Ивьев
30.04, 12:53
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На ней размещены портреты двадцати калужан – представителей образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса. В ходе торжественной церемонии Глава Калуги Дмитрий Денисов и председатель Думы Юрий Моисеев вручили занесённым на Доску Почёта калужанам дипломы, поблагодарили их за плодотворный труд, пожелали счастья, здоровья, благополучия и новых успехов.

«Главное богатство нашего города – его жители, талантливые и трудолюбивые. Все кандидаты выдвинуты трудовыми коллективами, своим многолетним трудом они завоевали авторитет и уважение коллег. Депутаты по достоинству оценили их заслуги», – подчеркнул Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости компаний
18+