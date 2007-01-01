Апрель в Калужской области перевыполнил норму по осадкам
Общество

Апрель в Калужской области перевыполнил норму по осадкам

Дмитрий Ивьев
30.04, 12:54
Температура воздуха в Калуге во второй весенний месяц отклонилась от нормы на один градус.

- Осадков выпало с избытком, около 170% от средних многолетних значений, - рассказала в четверг известный метеоролог Татьяна Инкина. - Погода вела себя нервно. Начался месяц с аномально высоких температур, но уже во второй пентаде апреля произошло отклонение в сторону холода. 8 апреля в Калуге нападал снег высотой до 1 см. Температура воздуха при прояснениях в облаках пыталась подниматься до комфортных значений. Но было понятно, что из холодного плена уже не выберемся.

26 апреля днем в Калуге прогремела первая весенняя гроза, а уже вечером того же дня налетел сильный ветер и повалил снег. 27 апреля калужская метеостанция зарегистрировала снежный покров высотой 3 см.

По предварительным прогнозам, в начале мая ожидается потепление.

