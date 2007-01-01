Профессионалы будущего: почему абитуриенты выбирают Калужский колледж экономики и технологий

Когда школьники задумываются, куда поступать, они хотят быть уверенными в завтрашнем дне. В Калуге эту уверенность уже много лет дает Калужский колледж экономики и технологий.

Сегодня это не просто учре­ждение среднего профессионального образования, а современный образовательный кластер. Здесь 19 образовательных программ по специальностям, 3 образовательные программы по профессиям и полное погружение в обучение.

Каждый год в приемную комиссию колледжа поступает порядка 2000 заявлений. При этом мест в три раза меньше.

В этом году набор составляет ​625 человек, 600 из них — ​это бюджетные места, еще 25 выделяются на договорной основе по специальности «Банковское дело».

Также образование можно получить по заочной форме обучения на бюджетной основе на базе 11 классов.

Топ‑5 профессий

Среди специальностей есть те, куда абитуриенты стремятся особенно активно: «Повар, кондитер», «Туризм и гостеприимство», «Банковское дело», «Торговое дело», особенно большой конкурс на специальность «Разработка и управление программным обеспечением» — ​порядка 4–5 человек на место.

На производстве очень востребованы специальности: «Технология продуктов питания животного происхождения» — ​готовят технологов молока и мяса, «Производство продуктов питания из растительного сырья» — готовят ​технологов виноделия и хлебопечения.

Семь мастерских

Главная сила колледжа в его материально-технической базе. Три учебные площадки: ул. Рылеева, д. 39; ул. Кирова, д. 18; ул. Новослободская, д. 25, приближены к реальным условиям производства и оснащены профессиональным оборудованием. Создано семь производственных мастерских. Речь идет о компетенциях по поварскому и кондитерскому делу, хлебопечению, виноделию, туризму, монтажу и техническому обслуживанию промышленного и холодильного оборудования. Студенты получают практические навыки прямо во время учебы.

Кроме того, у колледжа более трехсот социальных партнеров, среди которых ГК «ЭкоНива», АО «Русский продукт», ООО «Зеленые Линии», гипермаркеты «Глобус», «Мет­ро» и «Ашан», ресторанная сеть Окунев Групп, а также промышленные предприятия: Калужский двигатель, Калужский турбинный завод, Калугаприбор и Калугапутьмаш. Колледж активно сотрудничает и с предприятиями среднего и малого бизнеса.

В штат до получения диплома

С 2023 года на площадке ул. Новослободская, д. 25, функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки, который помогает школьникам, начиная с 6­го класса, определиться с будущей профессией, сотрудничает с Федеральным технопарком профессионального образования и колледжами региона. Для взрослых здесь тоже есть программы профессиональной переподготовки и профессионального обучения.

Что касается профессиональной навигации студентов, эти вопросы координирует Базовый центр карьеры. Результат говорит сам за себя: 85% выпускников находят работу в течение трех–четырех месяцев после получения диплома.

Но часто бывает, что студентов, которые хорошо проявили себя во время практики, работодатель сразу принимает на работу в штат. Колледж в таких случаях применяет индивидуальный план обучения. Студентам выстраивают гибкий график, чтобы можно было обучаться, сдать экзаменационную сессию и продолжать работать. Это хорошая материальная поддержка — ​раннее трудоустройство дает свои плюсы.

В этом году в колледже планируют внедрить механизм целевого обучения. Ряд предприятий региона уже готовы поддержать проект.

Интересно жить

Студенческая жизнь в колледже яркая. На площадках работают спортивные и творческие секции. Студенты активно участвуют в патриотических проектах: несут Почетный караул у Вечного огня на Посту № 1, выступают на «Арт-Профи Форумах». Сейчас готовятся к военно-спортивной игре «Зарница». Развивается волонтерский штаб, работает собственный Медиацентр, а недавно впервые прошел конкурс красоты «МИСС ККЭТ‑2026».

Какие документы нужны

Сейчас Калужский колледж экономики и технологий готовится к началу приемной кампании. Аттестат за девять классов (оригинал и копия), паспорт (оригинал и копия), медицинская справка и четыре фотографии 3х4 — ​это основные документы, которые нужно предоставить в приемную комиссию с 1 июня 2026 г.

Колледж готовит по следующим специальностям:

«Разработка и управление программным обеспечением»,

«Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-­компрессорных и теплонасосных машин и установок»,

«Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования»,

«Технология продуктов питания из растительного сырья»,

«Технология продуктов питания животного происхождения»,

«Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов»,

«Управление качеством продукции, процессов и услуг»,

«Экономика и бухгалтерский учет»,

«Банковское дело»,

«Торговое дело»,

«Поварское и кондитерское дело»,

«Туризм и гостеприимство»,

«Документационное обеспечение управления и архивирование».

по профессиям:

«Мастер слесарных работ»,

«Повар, кондитер»,

«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства».

Приемная комиссия:

ул. Кирова, д. 18, тел.: 4842-54-80-22;

ул. Рылеева, д. 39, тел.: 4842-74-65-90.

