«Новые люди» открыли 8 местных отделений в Калужской области и вручили более 100 партийных билетов
В Калуге завершился форум «Код будущего», организованный партией «Новые люди». Главные итоги события — рост представительства партии в регионе и укрепление команды.
В торжественной церемонии более 100 жителей Калужской области получили партийные билеты. Среди новобранцев — люди разных возрастов и профессий: предприниматели, спортсмены, общественные деятели. Их объединяет желание менять жизнь в Калуге и области к лучшему, предлагать новые решения и активно участвовать в развитии партии.
Одновременно с этим партия объявила об открытии 8 новых местных отделений в Калуге, Обнинске, Боровске, Балабаново, Малоярославце, Ферзиково, Перемышле и Кирове.
Расширение сети отделений позволит партии усилить работу на местах и выстроить системное взаимодействие с жителями муниципалитетов.
Депутат Законодательного Собрания Калужской области, руководитель Регионального отделения в Калужской области политической Партии «Новые люди» Анастасия Бурляй, комментируя событие, отметила:
«К нам приходят активные и неравнодушные люди, чтобы вместе работать на результат. Потому что «Новые люди»— это не про громкие лозунги, а про конкретные дела. Будем и дальше расти — открывать отделения, набирать сторонников и усиливать команду».
Партия продолжит открывать новые отделения в Калужской области и привлекать тех, кто готов работать на результат.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.