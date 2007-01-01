«Новые люди» открыли 8 местных отделений в Калужской области и вручили более 100 партийных билетов

В Калуге завершился форум «Код будущего», организованный партией «Новые люди». Главные итоги события — рост представительства партии в регионе и укрепление команды.

В торжественной церемонии более 100 жителей Калужской области получили партийные билеты. Среди новобранцев — люди разных возрастов и профессий: предприниматели, спортсмены, общественные деятели. Их объединяет желание менять жизнь в Калуге и области к лучшему, предлагать новые решения и активно участвовать в развитии партии.

Одновременно с этим партия объявила об открытии 8 новых местных отделений в Калуге, Обнинске, Боровске, Балабаново, Малоярославце, Ферзиково, Перемышле и Кирове.

Расширение сети отделений позволит партии усилить работу на местах и выстроить системное взаимодействие с жителями муниципалитетов.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области, руководитель Регионального отделения в Калужской области политической Партии «Новые люди» Анастасия Бурляй, комментируя событие, отметила:

«К нам приходят активные и неравнодушные люди, чтобы вместе работать на результат. Потому что «Новые люди»— это не про громкие лозунги, а про конкретные дела. Будем и дальше расти — открывать отделения, набирать сторонников и усиливать команду».

Партия продолжит открывать новые отделения в Калужской области и привлекать тех, кто готов работать на результат.