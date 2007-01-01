Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
«Новые люди» открыли 8 местных отделений в Калужской области и вручили более 100 партийных билетов
«Новые люди» открыли 8 местных отделений в Калужской области и вручили более 100 партийных билетов

30.04, 12:17
0 252
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге завершился форум «Код будущего», организованный партией «Новые люди». Главные итоги события — рост представительства партии в регионе и укрепление команды.

В торжественной церемонии более 100 жителей Калужской области получили партийные билеты. Среди новобранцев — люди разных возрастов и профессий: предприниматели, спортсмены, общественные деятели. Их объединяет желание менять жизнь в Калуге и области к лучшему, предлагать новые решения и активно участвовать в развитии партии.

Одновременно с этим партия объявила об открытии 8 новых местных отделений в Калуге, Обнинске, Боровске, Балабаново, Малоярославце, Ферзиково, Перемышле и Кирове.

Расширение сети отделений позволит партии усилить работу на местах и выстроить системное взаимодействие с жителями муниципалитетов.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области, руководитель Регионального отделения в Калужской области политической Партии «Новые люди» Анастасия Бурляй, комментируя событие, отметила:

«К нам приходят активные и неравнодушные люди, чтобы вместе работать на результат. Потому что «Новые люди»— это не про громкие лозунги, а про конкретные дела. Будем и дальше расти — открывать отделения, набирать сторонников и усиливать команду».

Партия продолжит открывать новые отделения в Калужской области и привлекать тех, кто готов работать на результат.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IlBRWStYKzZBUUtCUmlpM3NtV1pNR1E9PSIsInZhbHVlIjoibHRpNHFaS2YrUkwxSDdVQjA5ODZMVlFVZHFhY2tPT0NRQW1KZnlxUHRRWlc1azFHTVh6M1dSdGYwNVdoMDdEcE45K3g4aXN2RmY4a2JTZy9uTnlmaGlUcVZoQTlXVWJ5S0R6RXdzSlVqWXpiMktuZnhxZThQR0lPYkJrNXorY3AxanRpMk9BdlBXRXczRDNrd1ZqVFpLSG5lQkJmREdOcEk0aUVIaHpqZC9hZGVCc2dwVE83bDZWQzRMTzRDM1hzRlJ6WmNrbTErdHJSUzUreHBXa1pPaXlrdUZTRVhOcG9PM1podnl4cWZDZnBHWW0zMDR2V2JxMmI2OTlPY0xIMFNzdnVmYTNNaVMyTlVCSTJoK3BQcHIrSmg0L21nRmVvcW5CL1FGYkZFcDdPT08wbGpUZGQ1MExYTTZubFpiTzBDZmF1SCtTOE9MaWhLcEs2cERBdkVxVHN4WUxKRGcyRjRRRjQxRnZqR2VWR2QreVkvWjJWa3UzUTdRbmd4U0w3TE12TjkzOTR3dHBGT0dNOGxsUTNkT1pMM2R5MVpLMzVGOGU0L0VTWWs3d1pMZmRudk1zUi9jOXVtTVQ0TVhqbyIsIm1hYyI6IjczZjZlYWEyZTEzODM4OTczOTZlNWJhNTFkMTRiYjZhMzgyZWNlMjgyOTNlMGRhMGIxYzlmZTBjY2RmNzk1M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilg5TWM4TVJ4VFpwT0VBM2czVGtpTXc9PSIsInZhbHVlIjoidUFiRWVRM0pDVmxUbStIb2wrZ0RrckRtWG1vSjZmUklLZStYV0FHUDFrSitBOHZzK2RocE82VkdPRldpWGFUblVyTVJVM09Md2VEam40MzRTZDdTdGk2QTcrVVcxOHVsZ01sVU1rU0xXMGNBMTBKSnN6MU5sbHRZVmJ1UnpOenl3NTVFWDJJbE5VRHAxTzZIcG45MXc1dzZaUkxkQTdUc05aZGxyV0oxZENsT2JOLzNQN2NQYWpuMlVJazYxVjRXL1YwNWhZazFkZGdtdm9idU9BMmZzVjNuVXdPYzVrZDZKYmxuS1lMbWovdHZpNlJETyt1TXlmbExaSVpsNDZXaUlFaDZ0cXFFZVJwaUltczh0UlZaY0dLZHFiU3BVWTJ0czdYR1NqWC9KcnFjWG90STZ5QytUeDlyNVk5QWRPVVNpVHA4Uk9uVE1hcWZYK3FkL1VIVFhLRHhzVzVhRVpneitOK1dEQVpJRHNmUDdyNzN5QWhQOWFMbEdPNEpOdTFBWGdsL2c3ZWMycVZidm14NGZUQlVJcDUwU0dsbk1WTGI0NjNsT1ZpRWdGVmR0VlJQcUVOc3JmR1VJbTJZL0NIdUVDbFdDMFZZVXoyM0JMYkpXS2VkcDZlSzMwT25nMjJ3NGJVQ1FGbk5idU80YmlUVE9UWm9zNTMxRDlLbnQrdkJ3dVI2M2x2MXVmQW8rc3grVURNRVFaRU5TQlNDbEhXRzljMlM5QU1jVXNhT24wVmIxSkJWVEJKOW5XM09iMUhUMDI5MkdIUERNV2Fmc25LbFR0SkdLVStEeDhwdTV5dHl2dlYya2JISUFUL0IxeUYwK1RKSkM2MTZ4aUpjTTd1NSIsIm1hYyI6ImQzMmM2MzkyOGI0NzA1ODhjMTVlMjM1ZjQxOTc2NTk3MjBlOGZkODU3ZjUwNGIxYjUzYjFjMWJjNDIxMjJjNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+