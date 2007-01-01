Отдыхаем на майские с «Фермой»
Выезд на природу должен начинаться с отдыха, а не с марафона по нарезке мяса и поиску идеального маринада.
На днях мы заглянули в магазины сети «Ферма» и выяснили, как современному человеку не промахнуться с шашлыком. Лайфхак прост: довериться профессионалам.
Почему мариновать самим не наш метод
Давайте честно. После рабочей недели стоять у плиты с килограммом лука и уксусом — это саботаж собственного отдыха. В магазинах «Ферма» все давно придумали за нас. Там есть целая линейка готовых шашлыков, которые не нужно готовить к приготовлению.
Обратите внимание на пятерку лидеров от «Фермы»:
• Классический. Свинина маринуется в собственном соку с перцем и солью. Никакой химии, через пару часов мясо можно нанизывать на шампуры.
• С майонезом. Звучит просто, но на вкус — бомба. Майонез делает кусочки невероятно мягкими.
• Куриный. Спасательный круг для тех, кто следит за фигурой, для детей. Готовится быстрее, чем вы поймете, что забыли дома штопор.
• Маринованные крылья «По-восточному». Нежнейшие куриные крылышки — мечта любителей легкого мяса.
• Маринованные крылья «Баффало». Пикантные, запеченные в маринаде крылышки для тех, кто любит поострее.
И главный секрет вкуса: срок годности у этих шашлыков небольшой. Почему? Потому что там нет консервантов и усилителей. Только натуральное мясо и специи.
Колбаски-гриль — хит сезона
Не хотите возиться с шампурами? «Ферма» упаковала праздник в удобный формат — колбаски для гриля. Их удобно кидать на решетку, они не падают в угли и всегда выглядят эффектно на столе.
Ассортимент такой, что глаза разбегаются:
• «Баварские» и «Мюнхенские» для тех, кто ценит немецкое качество и плотную текстуру.
• «Индейка с паприкой» — нежный вариант для дам.
• Купаты «Лакомый кусочек» — сочные, пряные, с чесночком. Для настоящих мужчин.
И снова повторю фокус с составом. Открываешь упаковку, а там мясо (свинина, курица, индейка), соль, перец и лук. Все. Прямо как мама учила, когда делала домашние котлеты.
Что нового
«Ферма» — компания, всегда радующая особым предложением. В этом сезоне на пикник обязательно возьмите колбаски «Нежные» (смесь индейки, свинины и курицы) или «Барбекю» из говядины со свининой. Это абсолютный хит для тех, кто ищет новые вкусы.
Выезжая за город, помните простое правило хорошего пикника: берите продукт, в котором вы уверены. «Ферма» давно доказала, что умеет работать с мясом. Сети доверяют тысячи калужан именно за честность — в упаковке лежит то, что нарисовано на картинке.
Поэтому в этот майский уикенд не усложняйте себе жизнь. Забежали в «Ферму», купили готовый шашлык или упаковку аппетитных колбасок и поехали отдыхать.
Пусть на вашем пикнике пахнет вкусным, сочным мясом и полуфабрикатами от сети магазинов «Ферма». Приятного майского отдыха!
Дорогие калужане и гости региона!
От всей души поздравляю вас с первомайскими праздниками! Пусть эти долгожданные выходные подарят вам настоящий отдых, тепло близких и звонкий смех детей у костра.
Майские праздники пахнут дымком и свежим воздухом, а на вашем столе — только самое честное мясо. Мы в «Ферме» делаем все, чтобы вы могли не стоять у плиты, а наслаждаться жизнью. Пусть ваш шашлык будет сочным, колбаски — румяными, а компания — самой душевной.
Желаю вам мирного неба, яркой весны и только домашнего, натурального вкуса за вашим столом. С праздником, друзья!
Алексей Осипов, руководитель сети магазинов «Ферма»
