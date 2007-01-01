Опубликован график работы поликлиник на майские праздники
С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая будут работать лишь приемные покои и кабинеты неотложной помощи, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения Калужской области.
Приемные покои открыты круглосуточно.
Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Калуги в праздничные дни откроют с 8:00 до 16:00, по больницам области – с 8:00 до 20:00.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь