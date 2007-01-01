Мужчина по неосторожности убил пенсионерку, растапливая печь бензином

В четверг, 30 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора 45-летнему калужанину.

По данным ведомства, он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

— Мужчина решил растопить печь и плеснул на дрова бензин. Вспыхнуло пламя. Женщина получила сильные ожоги второй и третьей степени. От полученных травм она скончалась, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск родственников погибшей о компенсации морального вреда.