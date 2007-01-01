Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мужчина по неосторожности убил пенсионерку, растапливая печь бензином
Евгения Родионова
30.04, 09:51
0 692
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 30 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора 45-летнему калужанину.

По данным ведомства, он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

— Мужчина решил растопить печь и плеснул на дрова бензин. Вспыхнуло пламя. Женщина получила сильные ожоги второй и третьей степени. От полученных травм она скончалась, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск родственников погибшей о компенсации морального вреда.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+