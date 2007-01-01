В Перемышле очищают дороги от песка
Центральные улицы районного центра готовят к обновлению разметки.
- Для этих целей была задействована высокопроизводительная итальянская машина Dulevo 6000, - рассказали 29 апреля в администрации Перемышльского района. - Эта мощная коммунальная техника эффективно удаляет песок с проезжей части дороги, делая асфальт идеально подготовленным.
Вскоре должны начать наносить разметку.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь