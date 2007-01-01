Экономия времени и бюджета: DOGMA представила в «Космопарке» предчистовую отделку
Экономия времени и бюджета: DOGMA представила в «Космопарке» предчистовую отделку

29.04, 14:15
Федеральная компания DOGMA запускает предчистовую отделку в жилом комплексе «Космопарк», который реализует в Ленинском районе Калуги. Такой формат   позволяет собственникам существенно сократить сроки ремонта и переезда в новую квартиру. 

В ходе отделки застройщик выполнит комплекс ключевых работ. Стены будут полностью оштукатурены и выровнены (за исключением санузлов) и готовы к нанесению финишного покрытия. Полы подготовлены с помощью качественной чистовой стяжки, что позволяет сразу приступать к укладке ламината, паркета или плитки. Межкомнатные перегородки возводятся в соответствии с планировочным решением, а инженерная часть включает разводку кабеля по всей квартире, установку индивидуального электрощитка и подготовку выводов под розетки и выключатели. Дополнительно выполняется профессиональная гидроизоляция пола, повышающая безопасность и надежность эксплуатации.

После выполнения заявленных работ покупателю передается квартира готовая к финальной отделке. При этом у собственника сохраняется полная свобода в реализации индивидуального дизайн-проекта, в выборе обоев, ламината, кафеля или керамогранита, выключателей.

Одним из ключевых преимуществ отделки является чистота на объекте: все масштабные строительные процессы уже завершены, что избавляет покупателей от необходимости вывозить строительный мусор, работать в условиях пыли и проводить сложные подготовительные работы. Компания DOGMA использует сертифицированные строительные и отделочные материалы, соблюдая все технологические процессы, что обеспечивает высокое качество ремонта. Кроме того, отделка от застройщика позволяет значительно ускорить переезд и оптимизировать бюджет. Стоимость предчистовой отделки начинается от 10 000 рублей за 1 кв. м.

Выбрать квартиру в ЖК «Космопарк» и вариант отделки можно в офисе продаж компании DOGMA на ул. Болдина, 22 или по телефону: +7 861 206 02 40

Реклама. Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». ИНН 2311343639. erid: 2VfnxvVS4jC
