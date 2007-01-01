Главная Новости Общество Благоустройство городского сквера им. П.А. Воронина с участием ПАО «Кадви»
Благоустройство городского сквера им. П.А. Воронина с участием ПАО «Кадви»

Соглашение о социальном партнерстве между управлением городского хозяйства г. Калуги и ПАО «КАДВИ» подписано 21 августа 2024 года.

В нем отражены задачи и обязательства по участию завода в озеленении сквера им. П.А. Воронина за счет средств предприятия в соответствии с нормами и стандартами озеленения, чтобы организовать пространство отдыха для жителей Калуги.

Генеральный директор ПАО «КАДВИ» Е.Н. Галынский отметил, что предприятие ответственно подходит к реализации соглашения:

— Мы вовлечены в работу по возрождению сквера. С дважды Героем Социалистического Труда П.А. Ворониным ПАО «КАДВИ» объединяет историческая принадлежность к Министерству авиационной промышленности СССР, которая действовала на момент начала строительства в Калуге нашего завода.  Совместными с городской управой усилиями мы дадим скверу Воронина новый облик, постараемся создать для калужан место комфортного отдыха. Эта обоюдная работа ответственна и важна.

Реновация сквера началась с проведения работ по удалению сгнивших изнутри аварийных деревьев и инвазивного вида американских кленов, а также с подготовки пространства к высадке новых саженцев-крупномеров. 

В марте 2026 года было высажено больше 30 саженцев-крупномеров, которые скоро зазеленеют и украсят сквер. Позже появятся крупнолистные и мелколистные липы и кустарники, за посадками обеспечат соответствующий уход со стороны города.

В процессе завершения первого этапа работ сквер посетил городской голова Калуги Д.А. Денисов. Он положительно отметил результат совместного партнерства.

— Благоустройство сквера им. Воронина — хороший пример социального партнерства, когда промышленное предприятие думает не только о своих цехах, но и о городской среде. Благодаря такой ответственности со стороны бизнеса любимое место отдыха калужан к майским праздникам станет уютнее.

Несомненно, что обновленный и комфортный сквер им. П.А. Воронина войдет в число любимых мест отдыха жителей Калуги.

г. Калуга, ул. Московская, 247

Тел.: (4842) 76-32-98, 76-32-85

https://www.kadvi.ru

