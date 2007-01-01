160 лет защиты: как калужские нотариусы борются с мошенниками и оформляют «цифровое наследство»

В студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана Жанжарова в эксклюзивном интервью рассказала о нюансах нотариата в 2026 году.

26 апреля в России отметили День нотариата, профессиональный праздник 56 нотариусов региона и полсотни их помощников.

Как чествовали нотариусов в Москве

— Светлана Валериевна, с праздником! Насколько я знаю, вы вернулись из Мос­квы. Там была конференция, посвященная 160- ​летию нотариата в России, чествовали представителей нотариальной службы. Расскажите, как прошло торжество.

— Спасибо. Действительно, собрались делегаты от 88 субъектов РФ. Это не только руководители палат, но и действующие нотариусы.

Очень показательно, что свои приветствия направили и президент Владимир Путин, и глава правительства. Такой серьезный представительский состав говорит о том, что нотариат сегодня — ​это не просто юристы, а важнейший правовой институт, нужный и обществу, и государству.

Эпидемия обмана: почему теперь все сделки с долями под надзором

— А что поменялось в нотариате за последнее время?

— Здесь нужно выделить главный тренд: тотальная борьба с мошенничеством. Вы же помните скандалы с «синдромом Долиной», когда бабушка продала квартиру, а через месяц заявила: «Я была невменяема, верните все обратно»? И суды вставали на сторону бабушек.

Чтобы этого избежать, государство передало сферу сделок с долями под контроль нотариата. С 2025 года любое дарение или продажа доли происходит ​только с нашим участием. Мы проверяем не только документы, но и сделкоспособность: понимает ли человек, что подписывает? Не под давлением ли он? Эта функция старинная, еще со времен Александра II. Мы ее сохраняем.

— То есть раньше мошенник мог прийти к бабушке с бумажкой в простой письменной форме, и все?

— Да. А сейчас не пройдет. Нотариус как скорая правовая помощь. Он увидит страх, неадекватное состояние или непонимание последствий. Если есть сомнения, откажет в совершении сделки.

Особая защита: вдовы бойцов СВО получают машины без суда

— Какие нововведения касаются участников СВО и их семей?

— Это важнейший блок. Мы видим, что государство взяло эти семьи под особую защиту. И нотариусы здесь играют ключевую роль.

Во-­первых, вдовы бойцов с 2025 года имеют право получить свидетельство на машину умершего супруга до истечения 6 месяцев без суда. Представьте: погиб муж, а жена осталась без колес, детей в школу не отвезти. Раньше надо было ждать полгода. Теперь приходите к нотариусу, ​и мы выдаем документ на временный учет в ГИБДД.

Во-­вторых, мы добились поправок по срокам принятия наследства погибших. Раньше родственники погибшего бойца СВО пропускали срок принятия наследства ввиду того, что разница между датой гибели бойца и получением свидетельства о смерти составляла больше 6 месяцев, пропускался срок принятия наследства, приходилось идти в суд. Сейчас законодатель по нашей инициативе изменил правила подсчета сроков. Намного справедливее.

— А сейчас есть привязка к территории? Можно пойти к любому нотариусу в городе?

— Есть принцип нотариального округа. Если речь о наследстве, ​идите к нотариусу того района, где постоянно проживал умерший. А если о сделке с недвижимостью (продажа или дарение квартиры), ​можно к любому нотариусу Калужской области, неважно, в Обнинске вы или в Калуге. Закон это разрешает.

«Синдром Долиной» жив: как не попасться при покупке доли

— Как защитить себя при покупке доли в квартире? После истории с Долиной люди вообще стали бояться покупать.

— И зря. Нотариат — ​это не барьер, а надежный щит. Что мы делаем?

Проверяем юридическую чистоту: нет ли долгов, арестов, скрытых наследников. Проверяем психическое состояние сторон сделки. Предлагаем безопасные расчеты: депозит нотариуса или банковский аккредитив.

Что такое депозит нотариуса? Вы кладете деньги на наш специальный счет в момент подписания договора. Нотариус отслеживает регистрацию права собственности в Росреестре. И только после того, как Росреестр подтвердит, что вы ​новый владелец, нотариус переводит деньги продавцу. И мы отвечаем за ущерб всем своим имуществом: это и страховка, и компенсационный фонд Федеральной палаты. Гарантия выплаты есть.

Кровавая подпись: курьезы в нотариальной конторе

— Расскажите о необычных просьбах. Кровью кто-нибудь расписывался?

— Да! Был гражданин, который категорически хотел расписаться кровью в доверенности. Мотивировал: «По-­другому не буду, так надежнее». Пришлось объяснять, что закон предписывает подпись обычными чернилами, а не биологическими жидкостями.

— А часто приходят неадекватные люди? В состоянии аффекта?

— К сожалению, бывает. Нотариус должен быть немного психиатром и психологом. Мы обязаны отказать, если человек не отдает отчет своим действиям. Запуганных бабушек, которых привели черные риелторы, мы распознаем по глазам и интонациям. И отказываем. Это наша главная функция.

Цифровое наследство

— Теперь про высокие технологии. Появилось понятие «цифровое наследство». Что это?

— Это пилотный проект Федеральной нотариальной палаты, Сбербанка и Минцифры. Суть: вы приходите к нотариусу оформлять права на вклады умершего. Нотариус выдает вам электронное свидетельство прямо в личный кабинет Госуслуг. Вы в один клик отправляете его в Сбербанк. Банк переводит деньги. Все. Никаких бумаг, очередей и походов в банк. В ближайший год проект запустят по всей России.

— Не заменит ли робот живого нотариуса? Чат-боты сейчас умные.

— Никогда. Чат-­бот не посмотрит вам в глаза. Он не поймет, какова ваша внутренняя воля. Только нотариус сможет сказать: «Послушайте, вам нужна не дарственная, а завещание, давайте обсудим». Искусственный интеллект — ​наш помощник для анализа базы данных. Но решение о сделке принимает человек. И отвечает своим имуществом.

Исповедь у нотариуса: почему нельзя врать про внебрачных детей

— Грань между профессионализмом и вторжением в личную жизнь?

— Раньше нотариусов называли светскими священниками. Вы же не лжете на исповеди? Нам нужно знать все: о долгах, о внебрачных детях, о предстоящих банкротствах.

Если вы скроете, что у вас есть ребенок, ​это повлияет на наследство. Если не скажете про кредиты, сделка может быть признана недействительной. Мы храним тайну под страхом уголовной статьи. Так что выкладывайте все, как на духу.

Брачный договор для любви или для денег?

— Как оформить брачный договор и можно ли его потом изменить?

— Можно. Количество брачных договоров растет, потому что растет имущество. Но у людей стереотип: если люблю, ​зачем договор?

Объясняю на примере. Вы предприниматель, взяли кредит, обанкротились. Долги ​общие. Ваша квартира, купленная в браке, пойдет с молотка. А если есть брачный договор, где прописано, что это личное имущество жены, квартира не тронется. Или родители жены вложили 90% денег в вашу квартиру. Справедливо ли делить ее пополам при разводе? Нет.

Брачный договор — ​это ­инструмент справедливости. Его можно заключить до свадьбы, через 10 лет брака, а потом менять дополнительными соглашениями. У ­нотариусов есть единая база, мы всегда поможем.

— 160 лет нотариата оставили вам какой-то стержень?

— Безусловно. Великая ­судебная реформа Александра II заложила принципы: беспристрастность, независимость, сохранение тайны, защита собственности. Эти принципы пережили и царский режим, и советскую власть.

Нотариат — ​это правоохранительный институт. Мы служим закону, а не штампам.