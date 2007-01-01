29 апреля состоялось заседание Думы

За значительный вклад в дело защиты Отечества, активную благотворительную деятельность и оказание материальной помощи нуждающимся, связанные с целями проведения СВО, почётным знаком Думы городского округа города Калуги «Совесть. Верность. Отечество» были награждены Губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Калуги Дмитрий Денисов, депутат Заксобрания Александр Окунев и депутат Думы Константин Сотсков.

Затем депутаты приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны газопроводы высокого давления на улицах Московской и Ипподромной, тепловая сеть на улице Промышленной и канализационная сеть на улице Звёздной.

Скорректирован прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год. В программу дополнительно включаются нежилое здание с земельным участком на улице Воробьёвской, нежилое помещение в доме № 11а по улице Бутомы, четыре нежилых офисных помещения в доме № 61 по улице Кирова, являющемся объектом культурного наследия «Дом жилой нач. XX века» и помещение в доме № 44 по улице Кирова – объекте культурного наследия регионального значения «Дм купца Щучкина».

Получил новое наименование переулок Профессиональный. Теперь он стал улицей Архитектора Евгения Киреева. Заслуженный архитектор РСФСР, член-корреспондент Российской академии архитектуры, лауреат Государственной премии РФ Евгений Иванович Киреев порядка 40 лет был главным архитектором Калужской области и в значительной степени сформировал облик центральной части Калуги.

Также были присвоены наименования улицам в деревнях Воровая, Петрово, Лихун, Заречье, Угра, Белая, Чижовка, Животинки, Шопино, Карачево и Юрьевка.

Депутаты согласовали установку мемориальной доски в целях увековечения памяти Заслуженного работника культуры РФ, Почётного гражданина Калуги, художественного руководителя Калужского мужского академического хора Зинаиды Сергеевны Деревяшкиной. Доска будет установлена на фасаде дома № 57/6 по улице Достоевского.

Председатель Думы Юрий Моисеев поздравил коллег и всех калужан с наступающими праздниками – Днём весны и труда и Днём Великой Победы, пожелал успехов в труде на благо Калуги и скорейшей победы нашей Родине.