В Калуге восстановили права дочери участника СВО
Во вторник, 28 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о восстановлении прав ребёнка погибшего участника специальной военной операции на получение региональных мер социальной поддержки после обращения бабушки, являющейся опекуном.
По данным ведомства, в октябре 2024 года отец трёхлетней девочки погиб при выполнении боевых задач.
— Родители девочки не состояли в официальном браке, поэтому родственникам было нелегко получить положенные выплаты, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать отцовство. Суд встал на их сторону.
Благодаря этому бабушке перечислили региональную помощь — более 330 тысяч рублей. Также в ведомстве взяли на контроль получение федеральных выплат.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!