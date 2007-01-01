В Калуге восстановили права дочери участника СВО

Во вторник, 28 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о восстановлении прав ребёнка погибшего участника специальной военной операции на получение региональных мер социальной поддержки после обращения бабушки, являющейся опекуном.

По данным ведомства, в октябре 2024 года отец трёхлетней девочки погиб при выполнении боевых задач.

— Родители девочки не состояли в официальном браке, поэтому родственникам было нелегко получить положенные выплаты, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать отцовство. Суд встал на их сторону.

Благодаря этому бабушке перечислили региональную помощь — более 330 тысяч рублей. Также в ведомстве взяли на контроль получение федеральных выплат.