Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Жительница Калужской области получит 100 тысяч рублей за побои
Жительница Калужской области получит 100 тысяч рублей за побои

Евгения Родионова
29.04, 09:45
0 364
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 28 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о взыскании компенсации морального вреда в пользу жительницы Калужской области.

По данным пресс-службы, её избила другая женщина.

— Всё началось с того, что обе женщины находились в городе Балабаново. Между ними возник конфликт. Одна женщина нанесла потерпевшей телесные повреждения. Врачи оценили их как лёгкий вред здоровью. Ранее женщину признали виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью потерпевшей. Она пыталась обжаловать приговор, но районный суд оставил его в силе, - пояснили в объединённой пресс-службе судов.

Потерпевшая требовала 300 тысяч рублей. Судья решил, что женщина действительно перенесла физическую боль и переживания, но снизил сумму до 100 тысяч рублей.

Никто не стал обжаловать это решение, и оно вступило в силу. Теперь обидчица должна выплатить компенсацию.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhJdWhHbGpOclRTZ1NMc2o4YzdMbUE9PSIsInZhbHVlIjoiTklUZkZxdEh4TUMwVzQxaVl2azNCK0pGOHhXMlN5MVlOUEhPaFI0NnZWZWFCS2c1alhpREV4WUYzYUJSakpuZ1NDWFdNMllkWCttYzgyc3pNSWNwNTJXcW9CZVZ4R1hCZTYwL1NuODA0NElVeXdQR05HeXB6ZGdZSGd0WldRaFZnaXlJZE9FZkpUdjlkQ0d1SFdFVWwrS216TGFHSnFsbXhaZTVWT0NiWGRtRitTdGxsdWZZSHo3Tkp5d29TbkdyMU5mdTY4WjlTa2drTE9iNGt2T0Izbjd5YnZFUEpBNGZySVFnMHF6ME9CTmFyZnEyNTVVeStGaUtsbmVYaHZFNUdQT2x4WitEcmxmK1lsaGEzV1BOdVUwYmxncXhSbGwvM0pPb0xsRGQ3M2NDdUJmVEJZQTBZRkJjZ3JVM0Y4dTFobEM2NjhCeHdkSWNObldYeUROamtMcjlYd1ZIcXN3YzNqcXdxT0xUUzd0Q2xBNFV3V3BvOWp0bjVVWVZVbUdOWmJQMGVZWmhvS1JqZHdXTEVjZ01yNDcvbHc4aXpjQmZjRUNJRDlDUTM0cmJsSU5QbUxYd0o4VkwxNlRUZXREQSIsIm1hYyI6Ijg5MWI0YWNkMWIyOTQ5MWIyOWZiYWUxMjMyMmU0ZmEzYzkzOGQzYzEzMjcwZWQ2MjMwZTJlMGY0MDJkYTI2MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFJSktjVjhzMDBmOGE0Z2xFaXhjTWc9PSIsInZhbHVlIjoiMUxha0V3N09IRkJmYW4zeVN1VktScTZ1bnFhdVF5VSt0STdjRzZNTXhJZ3ZlSFBDT2JVQWJBbWsySm5UN0FrVW9ub0xmRVcydWx4SGlocGRYRTk4elpKYjVxNTlDYk5SNE1ZVDFQVXdsOG0wRGhEREFHblNrOTNodXRoUFN2UkcxZFJSNGl2dGREQStqN3lBUnZEaG9HamZSY21ZUVVRMnlsdUVRT1dUSmt1TC9zVTNFMXhpSzYxbmtVbGpzeDJadXBJNi9jZW9ESVNhTFJCN1VzcjdneUE4cTN6OStrUVMzTHlaYmtIMVlMNk55VkhsODFLYjdwU0RPb1MyOE5oOHg2UlVSbkhHOVJKU2tPZm4yZkIwbm81SzhGYmp5K1QxUmM1NnRneEF6d2ZtcG8rZUNITGljSVlKdjQ0b0NyM29GMnZnNmFsSUpSai82RGs5UUJNUUFNT2d1b0RGVTNsTkVFQk01QmZUcGRYTmFsMU5Od21FTDRHaTQzSjRka0loMHo1V2lxMC82QURoRnA5V0ozeWUrQ2RqTkNaVXFWSkVCTE84Mk1nM2I2N0o2YkpZUk42ZVRxZmJzeXR1Qk82WjU3a05JN0tKRmZwdEFaZ2g5YVF1N09IUG9neGxKeDVHeEtTdE5CUTlMWjQzWWxKTy9vcmtsemt3aW9FRTRaL3QwSlFOSHBScTV6TW5Sa0E0QmVaeFhOaHFzZTM4OGJzQVhPMFdvdmsxNGhPdTN5VzZpUENGMWZJZElKV0ptb0N1VElXbXA3eGFhSWhHY2xnbnhsTUVtNkk1V1ZNM0dpM01uS2JLYktZcXJSS2YxVU5aUGczL2RkZ21TVjNSV2xqcCIsIm1hYyI6ImI5OGQ0YzIxYjM1MzhlMTQ2YThkZTJhY2M0ZDA1MTc3NTk5MGVkZmI5ZWUzMjMyZjg5NGQwM2M1NTVlNTBkYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+