Жительница Калужской области получит 100 тысяч рублей за побои

Во вторник, 28 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о взыскании компенсации морального вреда в пользу жительницы Калужской области.

По данным пресс-службы, её избила другая женщина.

— Всё началось с того, что обе женщины находились в городе Балабаново. Между ними возник конфликт. Одна женщина нанесла потерпевшей телесные повреждения. Врачи оценили их как лёгкий вред здоровью. Ранее женщину признали виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью потерпевшей. Она пыталась обжаловать приговор, но районный суд оставил его в силе, - пояснили в объединённой пресс-службе судов.

Потерпевшая требовала 300 тысяч рублей. Судья решил, что женщина действительно перенесла физическую боль и переживания, но снизил сумму до 100 тысяч рублей.

Никто не стал обжаловать это решение, и оно вступило в силу. Теперь обидчица должна выплатить компенсацию.